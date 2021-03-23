سامسونج تطور هاتف مزدوج الطي

دبي - يزن راشد - تعمل شركة سامسونج على تطوير هاتف مزدوج الطي لإضافته إلى مجموعتها، وذلك وفقًا لتقرير من نيكي آسيان ريفيو.

ووفقًا للمقال، يتم طي الهاتف إلى ثلاثة أجزاء باستخدام مفصلتين ويمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من نهاية هذا العام.

وسيكون الهاتف هو الخيار الثالث في تشكيلة سامسونج للأجهزة القابلة للطي، حيث ينضم إلى Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip، ومن المتوقع أيضًا أن يظهر كلاهما في بإصدارات جديدة هذا العام.

ووفقًا للتقرير، لا يزال التصميم قيد الانتهاء، لكن الهدف من التصميم الجديد هو أن تصل الشاشة المكشوفة بالكامل إلى نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 أو 18:9 لتجنب مشكلات القياس الموجودة في Galaxy Z Fold 2 الحالي.

ويشار إلى أن ظهور هواتف ذات طيات متعددة سابقًا، مثل النموذج الأولي للهاتف القابل للطي من شاومي مطوي عند نقطتين، لكن الشركة تبنت تصميمًا يشبه Galaxy Fold أكثر قابلية للطي.

ويستخدم جهاز Huawei Mate X2 القابل للطي أيضًا تصميمًا مشابهًا لتصميم سامسونج، وسيكون الأمر مثيرًا للسخرية بعض الشيء إذا عملت سامسونج على تصميم مزدوج الطي بعد أن تبنى الآخرون أسلوبها الأحادي الطي.

ومن الممكن أن تقدم سامسونج نوعًا جديدًا من الأجهزة القابلة للطي لتسهيل انتقال المستخدمين إلى الهواتف القابلة للطي.

وتقول سامسونج: إنها ربما تتخطى Galaxy Note الجديد هذا العام، لكنها لم تكن واضحة تمامًا بشأن السبب.

وكان هناك حديث عن تبسيط عروض الهواتف ونقص الرقاقات العالمية، لكن قد يكون هذا اختبارًا لمعرفة ما إذا كان مستخدمو Galaxy Note جاهزين للانتقال.

ومن خلال منح العملاء ثلاث خيارات قابلة للطي للاختيار من بينها، يمكن أن تحاول سامسونج أن تجعل من المحتمل قدر الإمكان أن يجد الأشخاص خيارًا يناسبهم.

ومن المحتمل أن يعتمد إصدار الهاتف المزدوج الطي على ما إذا كان بإمكان سامسونج معرفة كيفية التغلب على نقص الرقاقات الذي أثر في الصناعة بأكملها.

ويعد صنع الهواتف القابلة للطي أصعب من الهواتف الذكية القياسية، وإذا لم تتمكن سامسونج من الحصول على الرقاقات التي تحتاجها، فقد تدفع خطط الشركة إلى الوراء.

ومع ذلك، من المثير أن نسمع أن سامسونج تعمل على نوع ثالث من الهواتف القابلة للطي، حيث يشير ذلك إلى أن العملاقة الكورية الجنوبية لا تزال ترى أن الشكل القابل للطي هو المستقبل.

وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير أن سامسونج تتطلع إلى تعزيز أهداف الإنتاج والمبيعات للأجهزة القابلة للطي في عام 2021.

وحصلت سامسونج سابقًا على براءة اختراع لبعض تصميمات الهواتف الذكية المزدوجة الطي، بما في ذلك تصميم ظهر في أواخر عام 2020.