شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى يبيع أول تغريده له على Twitter بنحو 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Twitter جاك دورسي عن بيعه لأول تغريدة له على موقع التواصل الأجتماعي Twitter كرمز غير قابل للاستبدال "NFT"، مقابل 1،630.58 إيثر، وهي عملة مشفرة ما يعادل نحو 2.9 مليون دولار على أساس سعر العملة وقت البيع وفقا لما نقلته CNBC.

وتم نشر التغريدة، لأول مرة في 21 مارس 2006.

وعرض دورسي التغريدة للبيع على أنها رمز غير قابل للاستبدال "NFT" في 6 مارس الماضي، وبحلول 9 مارس، كان العرض الأعلى من سينا إستافي الرئيس التنفيذي لشركة Bridge Oracle.

ويتم تسجيل ملكية هذه الأصول على بلوك شين، وهو مستند رقمي مشابه لتلك التي تدعم البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ولكن لا يمكن لأي شخص استبدال NFT بآخر كما يفعل بالدولار أو الأصول الأخرى.

وقال دورسي إنه سيحول العائدات إلى عملة البتكوين، ثم سيتبرع بذلك إلى صندوق الاستجابة لأفريقيا التابع لـ Directly's.