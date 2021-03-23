تكنولوجيا: مواصفات Oppo Reno5 Lite الرئيسية قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر قاعدة بيانات Geekbench عن المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo القادم Reno5 Lite.

رصد هاتف Reno5 Lite في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم PELM00، ولقد أعتمد هذا الإصدار في 3C بتقنية الشحن المميزة بقدرة 30W، بينما توضح التسريبات التي جاءت من Geekbench مواصفات أخرى للهاتف، حيث ينطلق برقاقة معالج MT6853V/TNZA أو Dimensity 800U.

من جانب أخر أوضحت التسريبات أن هاتف Oppo Reno5 Lite يأتي بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة ColorOS 11.1، أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بإختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية.

لم تكشف قاعدة بيانات Geekbench عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف Reno5 Lite، إلا التوقعات تؤكد على أن الهاتف سيظهر في مزيد من التسريبات قريباً لتوضح تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي.

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