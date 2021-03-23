شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتراجع عن تحديث جديد أطلقته سابقا لأنظمة ويندوز.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاقه بفترة قصيرة قررت شركة مايكروسوفت إيقاف تحديث جديد أعلنت عنه كمحاولة لحل بعض المشكلات التي أرّقت مستخدمي الحواسب.

وأوضحت مايكروسوفت أن التحديث العاجل الجديد الذي أطلق مؤخرا تحت رمز KB5001649 جاء محاولة لمعالجة مشكلات "الشاشة الزرقاء" التي اشتكى منها بعض مستخدمي أنظمة ويندوز بعد حصولهم على إصدار Patch Tuesday الذي أعلن عنه في مارس الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن بعض الشكاوى وصلتها من المستخدمين بعد إطلاق التحديث الأخير أيضا، وأن التحديث لم يعالج المشكلات المذكورة سابقا، لذا تقرر إيقاف تداوله وتوفير الإمكانية للمستخدمين بالعودة إلى التحديث الذي يحمل الرمز KB5001567.

وكان بعض مستخدمي أنظمة "ويندوز-10" في الحواسب قد اشتكوا مؤخرا من ظهور تحذير على شكل "شاشة زرقاء" على أجهزتهم ينبههم إلى ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة، وظهرت تلك المشكلات لديهم عند محاولتهم طباعة المستندات أو الملفات.

وتعمل مايكروسوفت حاليا على اختبار تحديث شامل لأنظمة "ويندوز-10" من المفترض أن يعالج العديد من الأخطاء البرمجية في هذه الأنظمة ومن ضمنها المشكلة التي ذكرت سابقا، وأن يقدم لمستخدمي الحواسب مجموعة جديدة من الميزات الجديدة.