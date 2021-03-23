شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتراجع عن تحديث جديد أطلقته سابقا لأنظمة ويندوز.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الشركة إلى أن بعض الشكاوى وصلتها من المستخدمين بعد إطلاق التحديث الأخير أيضا، وأن التحديث لم يعالج المشكلات المذكورة سابقا، لذا تقرر إيقاف تداوله وتوفير الإمكانية للمستخدمين بالعودة إلى التحديث الذي يحمل الرمز KB5001567.
وكان بعض مستخدمي أنظمة "ويندوز-10" في الحواسب قد اشتكوا مؤخرا من ظهور تحذير على شكل "شاشة زرقاء" على أجهزتهم ينبههم إلى ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة، وظهرت تلك المشكلات لديهم عند محاولتهم طباعة المستندات أو الملفات.
وتعمل مايكروسوفت حاليا على اختبار تحديث شامل لأنظمة "ويندوز-10" من المفترض أن يعالج العديد من الأخطاء البرمجية في هذه الأنظمة ومن ضمنها المشكلة التي ذكرت سابقا، وأن يقدم لمستخدمي الحواسب مجموعة جديدة من الميزات الجديدة.