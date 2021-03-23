تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن السعر الذي تنطلق به OnePlus Watch للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس للإعلان الرسمي عن إصدارها الأول من الساعات الذكية OnePlus Watch في حدث يعقد اليوم، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن مستوى التسعير الذي تنطلق به ساعة OnePlus Watch للأسواق.

أكد Ishan Agarwal في تغريدة نشرت مؤخراً على تويتر على أن ساعة وان بلس الذكية تنطلق للسوق الأوروبي بسعر 150 يورو، كما أشار في التسريبات إلى أن سعر OnePlus Watch يختلف من سوق إلى أخر.

أيضاً نشر Agarwal صورة ثلاثية الأبعاد توضح التصميم والألوان التي تنطلق به ساعة وان بلس الذكية، أيضاً تأتي OnePlus Watch بنفس المواصفات المميزة لساعة Amazfit GTR 2 وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، حيث تضم شاشة OLED بحجم 1.39 إنش، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

وتدعم ساعة وان بلس الذكية معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتضم بطارية تستمر بعمر شحن حتى أسبوعين تقريباً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الساعة الذكية في الإعلان الرسمي المرتقب اليوم.

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