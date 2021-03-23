شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 حاجات خلى بالك منها وأنت بتستخدم محرك بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلما احتجنا إلى بعض المعلومات، نعتمد ببساطة على بحث جوجل، سواء كانت عناوين أو مواقع ويب أو نماذج أو أفلامًا أو أي شيء، فقد كان بحث جوجل أحد أفضل أصدقائنا على الإنترنت، ومع ذلك، فإن الاعتماد ببساطة على بحث جوجل قد يوقعك في مشكلة في بعض الأحيان، وهذا لأن المعلومات التي تجدها على جوجل لا تنتمي إليها ولا يتم التحقق منها إلى حد كبير.

ووجد المحتالون طريقة للاستفادة من ذلك من خلال تحسين نتائج البحث للمواقع المزيفة أو تفاصيل الاتصال أو العناوين، وأيضًا، في بعض الأحيان قد يتم تضليلك عندما يتعلق الأمر بالنصائح الطبية أو المهنية، فيما يعد التحقق من أصالة المحتوى الموجود على جوجل أمرًا صعبًا لأن بحث جوجل هو مجرد منصة عبر الإنترنت حيث تجد مواقع الويب التي تقدم لك المعلومات التي تحتاجها.

كذلك فتلعب مهارات تحسين محركات البحث دورًا كبيرًا وراء النتائج التي تحصل عليها على بحث جوجل، وللأسف، فإن المحتالين يأخذون زمام المبادرة ببطء في هذا الأمر، لذلك إليك 8 أشياء تحتاج إلى توخي الحذر الشديد أثناء البحث على جوجل كما يلى بحسب موقع TOI الهندى:

- كن حذرًا أثناء البحث عن أرقام الاتصال بخدمة العملاء على جوجل

هذه واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا عبر الإنترنت، حيث ينشر المحتالون قوائم أعمال مزيفة وأرقام خدمة عملاء على مواقع الويب لجعل الأشخاص الساذجين يعتقدون أن هذه أرقام أصلية لخدمة العملاء لخداعهم، وتحتوي معظم التطبيقات على نوافذ محادثة مدمجة لخدمة العملاء ولا تحتوي حتى على أي رقم اتصال يمكنك الاتصال به.

تحقق دائمًا من عنوان URL عند البحث عن مواقع الويب

يُنصح بشدة بعدم إجراء بحث على جوجل للعثور على موقع الويب للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمصرف الذي تتعامل معه ما لم تكن تعرف عنوان URL الرسمي الدقيق، وذلك لأن المحتالين يمكنهم نشر مواقع مصرفية مزيفة عبر الإنترنت لتصفح تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك، وأدخل دائمًا عنوان URL الرسمي لبوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمصرف الذي تتعامل معه للوصول إلى الموقع للبقاء آمنًا.

لا تبحث عن التطبيقات والبرامج على جوجل لتنزيلها

تجنب البحث عن التطبيقات أو البرامج أو الملفات الأخرى على جوجل، ابحث دائمًا عن التطبيقات في متاجر التطبيقات الرسمية مثل جوجل Play لنظام Android ومتجر التطبيقات لأجهزة iPhone، وذلك لأن جوجل مليئة بروابط البرامج والتطبيقات الضارة.

دائما استشر طبيبك أولا قبل البحث عن الأدوية والأعراض الطبية على جوجل

إذا كنت مريضا، اذهب إلى الطبيب، فمن الواضح أن جوجل ليس مكانًا للبحث عن الأدوية أو النصائح الصحية، ويُنصح بشدة بعدم تخطي الطبيب والاعتماد على معلومات بحث جوجل للتعرف على المرض أثناء مرضك، وأيضًا، من الخطر شراء الأدوية بناءً على المعلومات التي تجدها على جوجل.

لا تصدق بشكل أعمى النصائح الطبية أو الغذائية التي تجدها من خلال البحث على جوجل

كل جسم بشري فريد من نوعه ويعمل بشكل مختلف، لذلك، لا تأخذ نصيحة بشأن إنقاص الوزن أو نصائح غذائية أخرى من جوجل، وإذا كنت ترغب في تغيير نظامك الغذائي، اذهب إلى اختصاصي التغذية، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فاستشر الطبيب أولاً ثم تابع.

لا تؤمن بالأمور المالية الشخصية، ونصائح سوق الأوراق المالية التي تجدها من خلال البحث على جوجل

مثل الصحة، التمويل الشخصي فريد للجميع، لا يمكن أن تكون هناك خطة استثمارية واحدة تجعل الجميع أثرياء، لذلك، تجنب أخذ النصائح من نتائج بحث جوجل أثناء الاستثمار.

تحقق دائمًا من عنوان URL للمواقع الحكومية عند البحث على جوجل

مثل مواقع الويب المصرفية، تعد المواقع الحكومية مثل ضريبة البلدية والمستشفيات وما إلى ذلك أهدافًا رئيسية للمحتالين، ونظرًا لأنه من الصعب تحديد موقع الويب الأصلي، فاختر دائمًا زيارة أي موقع ويب حكومي معين مباشرةً بدلاً من البحث عنه على جوجل.

تجنب البحث عن القسائم وعروض مواقع التجارة الإلكترونية على جوجل

صفحات الويب المزيفة لما يسمى بالعروض على مواقع التجارة الإلكترونية قد غمرت بحث جوجل، فهذه عملية احتيال كلاسيكية أخرى يتم فيها إغراء الأشخاص بصفقات مغرية للنقر على مواقع الويب الضارة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.