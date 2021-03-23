شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك توثيق حسابك الشخصى على فيس بوك بالعلامة الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم العلامة الزرقاء كدليل على توثيق الحساب والتحقق من الملفات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيس بوك وانستجرام وتويتر، والتى يحتاجها المشاهير والشخصيات العامة وكذلك العلامات التجارية، لطلب شارة تحقق زرقاء على فيس بوك، يجب أن تتوافق صفحتك أو ملفك الشخصي مع شروط خدمة فيس بوك، كما يجب أن يتوفر ما يلي:

- صورة غلاف .

- صورة ملف شخصي.

- اسم يتبع إرشادات فيس بوك.

- محتوى منشور على الحساب.

- تمكين "المتابعة" (بالنسبة إلى الملفات الشخصية فقط).

ويمكنك إرسال طلب بملء نموذج خاص بفيس بوك لطلب الحصول على علامة التوثيق، والتى يمكن الوصول إليها من خلال "مركز مساعدة الأعمال"، حيث يحتاج المستخدم إلى إرسال نسخة من بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية تحمل صورة (على سبيل المثال: جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية قومية) للتحقق من صحة طلبك.

كما يوصي فيس بوك بتضمين معلومات إضافية لمساعدته في مراجعة طلبك بشكل أفضل، كما يرجى إدخال بضع عبارات توضح السبب الذي يستدعي حصول الحساب على شارة التحقق الزرقاء وعناوين URL ذات الصلة التي تساعد في توضيح الاهتمام العام للحساب.

وسيتلقى المستخدم إشعارًا بمجرد مراجعة فيس بوك للطلب، لكن يرجى عدم إرسال أكثر من طلب واحد لحسابك، وبالنسبة إلى الطلبات المرفوضة، يمكن إرسال طلب جديد بعد 30 يومًا.

وعلى الرغم من أن بعض الحسابات التي تمثل شخصيات عامة ومؤسسات إعلامية عبارة عن حسابات مُحقّقة، ونتيجة لذلك يظهر بجوار أسمائها شارة التحقق الزرقاء، إلا أن ذلك لا يعني أنه تم التحقق من كل المؤسسات الإعلامية والشخصيات العامة الموجودة على فيسبوك وانستجرام.

وإذا لم يكن لحسابك شارة تحقق زرقاء، فإنه توجد طرق أخرى لمساعدة الأشخاص في معرفة أن صفحتك أصلية، فعلى سبيل المثال، يمكنك ربط حسابك بملفك الشخصي أو صفحتك على فيسبوك من موقعك الرسمي على الويب أو ملفك الشخصي على انستجرام، ويتمكن الحساب غير المُحقّق من طلب إزالة الحسابات الاحتيالية، كما يتمكن الحساب غير المُحقّق أيضًا من تطوير متابعيه وزيادة أعدادهم تمامًا كالحساب المُحقّق.