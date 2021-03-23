شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تفعيل ميزة Live Captions لأي فيديو على متصفح "كروم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن وجدت نفسك تكافح لفهم اللهجة أثناء مشاهدة شيء ما عبر الإنترنت أو شعرت أن الصوت ليس مرتفعًا أو واضحًا بدرجة كافية؟ إذن ، فإن ميزة Live Captions في Google Chrome هي ما قد تحتاجه تمامًا، حيث تم إطلاقها مؤخرًا، وهي يقوم بنسخ أي صوت يتم تشغيله في الوقت الفعلي على الويب.

وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لتشغيله:

1. افتح Google Chrome على سطح المكتب أو الكمبيوتر الشخصي.

2. انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من الشاشة.

3. أفتح الإعدادات.

4. انقر فوق قسم متقدم على الجانب الأيسر.

5. من هذا القسم، افتح قسم إمكانية الوصول.

6. قم بتشغيل Live Caption

يذكر أنه تأتي متصفحات كروم التي تعمل على الإصدار Chrome 89 أو أعلى مع دعم Live Captions، وتظهر هذه التسميات التوضيحية في نافذة منبثقة، يمكن تحريكها أسفل الفيديو، ويمكن تمديدها، وسيتمكن المستخدمين من استخدامه لجميع أنواع مقاطع الفيديو التي يشاهدونها على Chrome بما في ذلك تلك الموجودة على Twitter و YouTube وأي صفحة ويب.

واعتبارًا من الآن، تعمل ميزة Live Caption للغة الإنجليزية فقط، ولكن من المحتمل أن يتم طرح دعم المزيد من اللغات قريبًا.