شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 13 سيصل فى ميعاده المعتاد فى شهر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد من سلاسل توريد المكونات الداخلية لهواتف أيفون أن هاتف أيفون 13 يسير على الطريق الصحيح للإطلاق المعتاد في سبتمبر.

وفي العام الماضي، أدى اضطراب سلسلة التوريد نتيجة لوباء COVID-19 إلى كسر شركة أبل لتقاليدها المعتادة مع عدم إطلاق طرازات أيفون جديدة في سبتمبر، وبدلاً من ذلك، تم إصدار أيفون 12 و أيفون 12 Pro في 23 أكتوبر، مع وصول Mini و Max في 13 نوفمبر.

وفي السنوات السابقة، أصدرت أبل طرازات أيفون على مدار عدة أشهر، فعلى سبيل المثال، في عام 2018، تم إصدار أيفون XR في أكتوبر ولكن تم إطلاق تشكيلة أيفون XS في سبتمبر كالمعتاد، ومع ذلك، كان عام 2020 هو العام الأول الذي لم تطلق فيه شركة آبل طراز أيفون جديدًا واحدًا في سبتمبر، وهو اتجاه تم الحفاظ عليه بخلاف ذلك منذ أيفون 4S في عام 2011.

وتقول التقارير إن فحوصات سلسلة التوريد تشير إلى أن تشكيلة أيفون 13 من المقرر إطلاقها حاليًا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، ومع ذلك، قد تدفع بعض التعديلات على هاتف أيفون إلى تأخير ذلك إلى أوائل أكتوبر، على الأقل بالنسبة لبعض طرز أيفون 13، ومن المتوقع أن يشتمل أيفون 13 على ترقيات مختلفة للميزات، مثل معدل التحديث العالي 120 هرتز، وشق أصغر، وماسح ضوئي LiDAR في جميع الطرز، وكاميرات محسنة، كما ورد سابقًا، يعتقد المحلل أن أيفون 13 سيقدم نماذج تخزين 1 تيرابايت لأول مرة.