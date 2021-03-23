شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ليست الشركة الوحيدة المتضررة من ضعف مبيعات iPhone 12 mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير تلو التقرير أن جهاز أبل iPhone 12 mini بحجم 5.4 بوصة يباع بشكل سيء، ويبدو أن الهاتف المضغوط يمثل فقط ما بين 4 إلى 6% من مبيعات أيفون 12، ويبدو أن شركة أبل تعيد توجيه المكونات المخصصة للهاتف إلى أفراد العائلة الآخرين وقد تتوقف عن صنعه بالكامل بحلول نهاية الربع الثاني.

لكن لا يؤثر الأداء الضعيف على نطاق أيفون 12 فحسب، بل يؤثر أيضًا على سامسونج، حيث تقول شركة الأبحاث Omdia أن مبيعات شاشات OLED من Samsung Display انخفضت بنسبة 9% في يناير إلى 45 مليون وحدة مقارنة بالشهر السابق بسبب انخفاض مبيعات iPhone 12 mini ، وفقًا لموقع The Elec.

وهذا لا يعني أن أصغر طراز iPhone 12 هو الجاني الوحيد، حيث يضيف التقرير أنه من الطبيعي أن تكون مبيعات الهواتف الذكية منخفضة في الأيام الأولى من الربع الأول، في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن إمداد Samsung OLED الجامد للبائعين الصينيين ظل قوياً في يناير، وتعتبر شاشات OLED الصلبة أرخص من اللوحات المرنة المستخدمة في الهواتف الرئيسية مثل أيفون 12 و Galaxy S21.

وعلى الرغم من أن طلبات iPhone 12 OLED مقسمة بين سامسونج و LG و BOE ، فإن سامسونج توفر الجزء الأكبر من اللوحات وهي أيضًا المورد الوحيد لجهاز iPhone 12 mini.

وإجمالاً، تم شحن 164 مليون لوحة هاتف ذكي (OLED و LCD) في يناير، وقد احتلت شركة سامسونج المرتبة الأولى ، تليها BOE و Tianma، وقد تمت معاقبة أبل مرتين من قبل سامسونج في العامين الماضيين فقط بسبب نقص في طلبات لوحة OLED.