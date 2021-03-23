شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad mini (2019) و iPad (2020) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad (2020) وiPad mini (2019)، أن تساعدك فى الاختيار:
الشاشة:
Apple iPad mini (2019): شاشة 7.9 بوصة.
iPad (2020): شاشة 10.2بوصة .
دقة الشاشة:
Apple iPad mini (2019): تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.
iPad (2020): تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.
نوع الشاشة:
Apple iPad mini (2019): شاشة IPS LCD.
iPad (2020): شاشة IPS LCD.
المعالج:
Apple iPad mini (2019): معالج Apple A12 Bionic.
iPad (2020): معالج Apple A12 Bionic.
الرام:
Apple iPad mini (2019): تبلغ 3 جيجابايت.
iPad (2020): تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل:
Apple iPad mini (2019): نظام iPadOS13.
iPad (2020): نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية:
Apple iPad mini (2019): كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.
iPad (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية:
Apple iPad mini (2019): بدقة 7ميجابيكسل.
iPad (2020): بدقة 1.2 ميجابيكسل.