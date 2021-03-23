تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad mini (2019) و iPad (2020)

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad (2020) وiPad mini (2019)، أن تساعدك فى الاختيار: