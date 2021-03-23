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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad mini (2019) و iPad (2020)

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad  (2020) وiPad mini (2019)، أن تساعدك فى الاختيار:

 

 

الشاشة:

Apple iPad mini (2019): شاشة 7.9 بوصة.

iPad (2020): شاشة 10.2بوصة .



دقة الشاشة:

Apple iPad mini (2019): تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.

iPad (2020): تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.

 

نوع الشاشة:

Apple iPad mini (2019): شاشة IPS LCD.

iPad (2020): شاشة IPS LCD.

 

 

المعالج:

Apple iPad mini (2019): معالج Apple A12 Bionic.

iPad (2020): معالج Apple A12 Bionic.

 

الرام:

Apple iPad mini (2019): تبلغ 3 جيجابايت.

iPad (2020): تبلغ 6 جيجابايت.

 

 

نظام التشغيل:

Apple iPad mini (2019): نظام iPadOS13.

iPad (2020): نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية:

Apple iPad mini (2019): كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.

iPad (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية:

Apple iPad mini (2019): بدقة 7ميجابيكسل.

iPad (2020): بدقة 1.2 ميجابيكسل.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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