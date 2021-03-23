Jeep Magneto .. سيارة رانجلر كهربائية

دبي - يزن راشد - كشفت شركة جيب Jeep النقاب عن سيارة كهربائية جديدة تحمل اسم Wrangler Magneto، ومع ذلك، فإنها ليست سيارة جيب رانجلر الكهربائية التي قد تحصل عليها، وذلك لأنها مجرد سيارة مفاهيمية.

وتهدف Jeep إلى إظهار أن السيارات الكهربائية يمكن أن تكون أكثر من مجرد سيارات سيدان بمفهوم جديد يعتمد على سيارة الدفع الرباعي الكلاسيكية رانجلر.

ويعتمد تصميم السيارة على سيارة Wrangler Rubicon العادية العاملة بالوقود لعام 2020، لكنها تحتوي على بطارية ومحرك كهربائي قد يجذب عشاق الطرق الوعرة ويوفر ما يصل إلى 273 رطلاً من عزم الدوران وقوة 285 حصانًا.

ومع ذلك، فإن عزم الدوران الكامل يأتي بسرعة أكبر، مما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.8 ثوان.

وهناك أربع حزم بطارية تعمل على تشغيل النظام الكهربائي بقوة 800 فولط، وذلك وفقًا للشركة، التي لم تشارك المدى الذي يمكن أن توفره Wrangler Magneto دون الحاجة إلى شحن.

وزودت شركة جيب سيارة Wrangler Magneto بناقل حركة يدوي بست سرعات، وبالرغم من أن هذا قد يكون مفاجئًا، وذلك بالنظر إلى أن معظم السيارات الكهربائية بها ناقل حركة أحادي السرعة، فإن Wrangler Magneto ليست أول سيارة كهربائية ذات مفهوم ناقل حركة متعدد السرعات.

وعرضت شركة فورد سيارة موستانج الكهربائية بالكامل ذات ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات، موستانج ليثيوم Mustang Lithium، في شهر نوفمبر 2019.

وكانت شركة Fiat Chrysler الأم لشركة Jeep بطيئة في تبني المركبات الكهربائية، ومع وجود Hummer EV من GMC وشاحنة R1T من Rivian في الأفق القريب جدًا، قد تخاطر Fiat Chrysler بفقدان العملاء إذا لم تقدم نسخة كهربائية من Jeep، إحدى أكثر سياراتها شهرة.

وبينما كانت Fiat Chrysler تقدم بعض الوعود الجريئة حول خططها للسيارات الكهربائية، تفتقر Wrangler Magneto إلى بعض المضمون لإظهار أي نوع من رانجلر الكهربائية قد تصدر في أي وقت قريب.

وتخطط شركة صناعة السيارات لاختبار Wrangler Magneto في العديد من رحلات السفاري المستقبلية لمعرفة كيف يمكنها التعامل مع ظروف الدفع الرباعي في العالم الحقيقي، ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان قد يتم إنتاج هذه السيارة المفاهيمية.