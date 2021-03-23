فيتبيت تضيف ميزة تتبع Tile إلى جهاز Inspire 2

دبي - يزن راشد - تتعاون كل من فيتبيت Tile للتأكد من أنه يمكنك دائمًا العثور على جهاز Fitbit Inspire 2، حيث أعلنت الشركتان اليوم الإثنين أن الشراكة الجديدة تسمح الآن لمستخدمي جهاز Inspire 2 القابل للارتداء بتحديد موقع الجهاز من خلال تتبع Tile.

وبدءًا من هذا الأسبوع، يمكن العثور على جهاز Inspire 2 الخاص بك باستخدام تقنية البحث عبر البلوتوث من Tile.

وتمثل هذه الشراكة دخول Tile إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء وتوفر لمستخدمي Inspire 2 الجدد والحاليين إمكانية الوصول إلى ميزات البحث في Tile دون أي تكلفة إضافية.

ويتعين على المستخدمين الحاليين لجهاز Inspire 2 تحديث البرنامج الثابت عبر تطبيق فيتبيت لإضافة ميزة Tile، ويتم توجيهك بعد ذلك لتنزيل تطبيق Tile لتنشيط أداة البحث أو استخدام شبكة Tile العالمية للحشد الجماعي لمحاولة العثور عليه.

بينما تكون جميع أجهزة Inspire 2 الجديدة قادرة أيضًا على تمكين تقنية البحث من Tile.

ويمكن لمستخدمي الجهاز أيضًا الاشتراك في Tile Premium للحصول على تنبيهات ذكية ومحتويات متميزة أخرى بسعر 2.99 دولار شهريًا أو 29.99 دولار سنويًا.

وتمثل هذه الشراكة الأولى من نوعها بين Tile وشركة الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك بالرغم من أن Tile تحسب شركات تصنيع سماعات الرأس، مثل: Bose و Skullcandy و Sennheiser، بين شركائها.

وتعمل Tile مع أكثر من 20 شريكًا للاستفادة من تقنية البحث الخاصة بها عبر فئات الصوت والسفر والمنزل الذكي وأجهزة الحاسب.

ويتزايد الازدحام في مجال تتبع العناصر المفقودة مع قيام المزيد من الشركات بتطوير منتجات للتنافس مع Tile.

وكشفت سامسونج النقاب عن Galaxy SmartTag في وقت سابق من هذا العام، كما من المتوقع أن تعلن آبل عن AirTags.

وتتلقى أجهزة Fitbit Charge 4 تحديثًا يضيف تتبع تشبع الأكسجين في الدم SpO2 وتتبع درجة حرارة الجلد ولوحة معلومات المقاييس الصحية من فيتبيت.

وقالت شركة Tile: تعمل فيتبيت على تمكين الأشخاص من ممارسة أنماط حياة أكثر صحة ونشاطًا، ونريد المساعدة من خلال ضمان عدم فقدان جهاز تعقب لياقتك أبدًا.

فيما قالت شركة فيتبيت: نضيف المزيد من الأدوات الملائمة والمفيدة إلى Inspire 2 مع تقنية Tile، ونحن متحمسون للشراكة مع Tile حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على بناء عادات صحية دون القلق بشأن عدم القدرة على العثور على أجهزتهم، مع إمكانية جلب تقنية Tile إلى المزيد من أجهزة فيتبيت في المستقبل.