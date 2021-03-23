مجلة التايم تبيع 3 أغلفة بصفتها NFT

دبي - يزن راشد - أصبحت مجلة التايم الإخبارية الأمريكية أحدث علامة تجارية تدخل مجال الرموز غير القابلة للاستبدال NFT مع عرضها لمزادات لثلاثة أغلفة للمجلة للمرة الأولى.

ويتضمن المزاد الغلاف الشهير لعام 1966 ونسخة أحدث للغلاف من عام 2017، وكذلك غلاف جديد تمامًا لم يظهر فعليًا عبر المجلة.

ويتم بيع الأغلفة الثلاثة عبر موقع المزاد SuperRare، مع استمرار العطاءات حتى مساء الأربعاء، وتم تعيين حد أدنى للسعر يبلغ 10 قطع من عملة الإيثيريوم، أو ما يقرب من 18000 دولار أمريكي لكل غلاف.

وتستند الرموز غير القابلة للاستبدال NFT إلى تقنية البلوك تشين للتحقق من أن شخصًا ما يمتلك قطعة من الفن الرقمي.

وعادةً ما يحصل المشترون على حقوق محدودة لعرض العمل الفني رقميًا، لكن تظل حقوق الإبداع الفعلية بشكل عام مع الفنان.

وانفجرت فقاعة الرموز المميزة خلال الشهر الماضي، وبلغت ذروتها في بيع NFT من Beeple مقابل 69 مليون دولار.

ومع انفجار الفقاعة، سارعت العلامات التجارية إلى جني الأموال من هذه الضجة، حيث باعت Pringles علبة رقائق رقمية، كما باعت Pizza Hut شرائح رقمية.

وباعت شركة مطاعم الوجبات السريعة Taco Bell والعلامة التجارية الأمريكية لورق التواليت Charmin منتجات NFT ذات علامات تجارية وتبرعت بالعائدات.

وبالرغم من أن تلك كانت أعمالًا تسويقية بحتة، إلا أن بيع غلاف مجلة التايم لا يبدو بعيد المنال، حيث إنها طريقة سريعة لكسب المال وجذب بعض الاهتمام للمجلة.

ولم تشر مجلة التايم إلى ما إذا كان سيتم التبرع بالعائدات أو ما إذا كانت ستعوض الأثر البيئي للمبيعات.