شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 48 كلمة مرور نستخدمها دائما تم اختراقها أكثر من 50 ألف مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختراق بيانات الآلاف من ركاب شركات الطيران حول العالم مؤخرًا من خلال هجوم "متطور للغاية" على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ SITA ، والتي تخدم حوالي 90٪ من صناعة الطيران العالمية، وتدير SITA خدمات مثل إصدار التذاكر ومراقبة الأمتعة وخدمات الركاب الأخرى لشركات الطيران.

وهي تخدم تحالف ستار الذي يشمل الخطوط الجوية السنغافورية وفين إير والخطوط الجوية الماليزية ولوفتهانزا ويونايتد وغيرها، فيما يسلط هجوم القراصنة على خوادم الشركة مرة أخرى الضوء على كيف أصبح مجرمو الإنترنت أكثر تعقيدًا ونشاطًا على مر السنين.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من مستخدمي الإنترنت الذين يبدو أنهم غير مدركين أو بمعزل عن مثل هذه المخاطر الجسيمة، فكما تظهر قائمة NordPass السنوية لأسوأ كلمات المرور، وتكشف القائمة عن أكثر 200 كلمة مرور تم اختراقها لهذا العام وكيف تستمر هذه الكلمات في البقاء كما هي على مدار السنوات العديدة الماضية، كما أنه يوضح عدد المرات التي تم فيها كشف (اختراق) كلمة المرور، واستخدامها، والوقت الذي سيستغرقه اختراقها، وفيما يلي 48 كلمة مرور شائعة من القائمة تم اختراقها 50000 مرة على الأقل، لذلك يجب التحقق للتأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك ليست في القائمة وفي حالة وجودها ، يرجى تغييرها على الفور

0123456: تم اختراق كلمة المرور هذه 23.597.311 مرة.

123456: تم اختراق كلمة المرور هذه 23.597.311 مرة.

0123456789: تم اختراق كلمة المرور هذه 7،870،694 مرة.

123456789: تم اختراق كلمة المرور هذه 7،870،694 مرة.

qwerty: تم اختراق كلمة المرور هذه 3،946،737 مرة.

password: تم اختراق كلمة المرور هذه 3،759،315 مرة.

111111: تم اختراق كلمة المرور هذه 3124368 مرة.

12345678: تم اختراق كلمة المرور هذه 2944615 مرة.

abc123: تم اختراق كلمة المرور هذه 2877689 مرة.

1234567: تم اختراق كلمة المرور هذه 2516606 مرة.

password1: تم اختراق كلمة المرور هذه 2418984 مرة.

12345: تم اختراق كلمة المرور هذه 2،389،787 مرة.

1234567890: تم اختراق كلمة المرور هذه 2264884 مرة.

123123: تم اختراق كلمة المرور هذه 2،238،694 مرة.

000000: تم اختراق كلمة المرور هذه 1،959،780 مرة.

iloveyou: تم اختراق كلمة المرور هذه 1645337 مرة

1234: تم اختراق كلمة المرور هذه 1،296،186 مرة.

1q2w3e4r5t: تم اختراق كلمة المرور هذه 1199289 مرة.

qwertyuiop: تم اختراق كلمة المرور هذه 1،108،463 مرة.

123: تم اختراق كلمة المرور هذه 1،042،952 مرة.

monkey: تم اختراق كلمة المرور هذه 992381 مرة.

dragon: تم اختراق كلمة المرور هذه 984209 مرة.

123456a: تم اختراق كلمة المرور هذه 980190 مرة.

654321: تم اختراق كلمة المرور هذه 953،549 مرة.

123321: تم اختراق كلمة المرور هذه 928،060 مرة.

666666: تم اختراق كلمة المرور هذه 889482 مرة.

1qaz2wsx: تم اختراق كلمة المرور هذه 775475 مرة.

121212: تم اختراق كلمة المرور هذه 741،345 مرة.

myspace1: تم اختراق كلمة المرور هذه 737761 مرة.

123qwe: تم اختراق كلمة المرور هذه 726،928 مرة.

a123456: تم اختراق كلمة المرور هذه 684476 مرة.

1q2w3e4r: تم اختراق كلمة المرور هذه 658،945 مرة.

123abc: تم اختراق كلمة المرور هذه 648551 مرة.

qwe123: تم اختراق كلمة المرور هذه 642،523 مرة.

7777777: تم اختراق كلمة المرور هذه 642.523 مرة.

qwerty123: تم اختراق كلمة المرور هذه 624152 مرة.

ا

987654321: تم اختراق كلمة المرور هذه 599177 مرة.

987654321: تم اختراق كلمة المرور هذه 599177 مرة.

zxcvbnm: تم اختراق كلمة المرور هذه 592416 مرة.

qwerty1: تم اختراق كلمة المرور هذه 586.071 مرة.

222222: تم اختراق كلمة المرور هذه 584،874 مرة.

555555: تم اختراق كلمة المرور هذه 558.726 مرة.

fuckyou: تم اختراق كلمة المرور هذه 557507 مرة.

asdfghjkl: تم اختراق كلمة المرور هذه 547،528 مرة.

112233: تم اختراق كلمة المرور هذه 543303 مرة.

1q2w3e: تم اختراق كلمة المرور هذه 513،929 مرة.

qazwsx: تم اختراق كلمة المرور هذه 510424 مرة.

123123123: تم اختراق كلمة المرور هذه 505507 مرة.