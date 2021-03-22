شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يدلى الشهود بإفادتهم بقضية المدير المالى لهواوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز في تقرير لها إنه من المرجح أن تركز جلسات الاستماع التي عقدها المدير المالي لشركة هواوى منج وانزو، على ضابط شرطة كندى سابق رفض الإدلاء بشهادته على الرغم من كونه شاهدًا رئيسيًا على المزاعم الأساسية بأن السلطات الكندية والأمريكية نسقت بشكل غير لائق لاعتقال منج وانزو.

وتتهم الولايات المتحدة منج 49 عامًا، بتضليل HSBC بشأن المعاملات التجارية لشركة Huawei Technologies Co Ltd في إيران، مما دفع البنك لكسر العقوبات الأمريكية.

وتقول منج إنها بريئة وتحارب تسليمها من الإقامة الجبرية في فانكوفر، وفي حالة تسليم منج، سيواجه المحاكمة بتهمة الاحتيال المصرفى فى الولايات المتحدة.

وجادل الدفاع بأن انتهاكات العملية، بما في ذلك التنسيق المزعوم بين السلطات الكندية والأمريكية أثناء احتجازها، يجب أن تبطل التسليم.

واستجوب مسئولو الحدود الكنديون منج لمدة ثلاث ساعات قبل أن تعتقلها الشرطة الفيدرالية بناء على مذكرة أمريكية في ديسمبر 2018. وصادر مسئولو الحدود أجهزة منج الإلكترونية واعترفوا لاحقًا بأنهم أعطوا رموز المرور للشرطة عن طريق الخطأ.

وأخبر محامي الدفاع سكوت فينتون قاضي المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية يوم الجمعة الماضية أنه سيبدأ بالتساؤل عن سبب عدم إجبار بن تشانج، ضابط شرطة الخيالة الملكية الكندية السابق الذي زعموا على تمرير تفاصيل تعريف أجهزة منج الإلكترونية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى ليشهد.

فى الأسبوع الماضي، عارض فينتون ومحامية الدفاع الأخرى منى دوكيت الدوافع المعلنة لمسؤولي الحدود الكنديين عندما كانوا يستجوبون منج قبل اعتقالها من قبل الشرطة، بحجة أنهم كانوا يجرون تحقيقًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالى.

شهد المسؤولون الكنديون في نوفمبر وديسمبر 2020 بأنهم كانوا يتبعون الإجراءات العادية. وصف محامو الحكومة الكندية حجة فريق الدفاع بأنها "مؤامرة" لا أساس لها، وذكروا أن المسؤولين على جانبي الحدود اتبعوا الإجراءات القانونية الواجبة.

وتسبب اعتقال منج فى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكندا. بعد فترة وجيزة من اعتقال منج، احتجزت بكين اثنين من الكنديين بتهمة التجسس.