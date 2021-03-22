تكنولوجيا: مايكروسوفت تجلب تقنية Dolby Vision HDR لمستخدمي أجهزة Xbox Series X و S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدأ مستخدمي أجهزة الألعاب Xbox Series X و S في تجربة الألعاب بتقنية Dolby Vision HDR، حيث كشف عن هذا التقرير جديد نشر عبر موقع Forbes.

أكد التقرير الذي نشر عبر موقع Forbes على رصد تقنية Dolby Vision HDR في الإصدار الأخير من Xbox Insider Alpha، حيث تتوفر التقنية لألعاب Series X و Series S، إلا أن ألعاب محدودة تدعم التقنية الآن والتي تشمل Borderlands 3 و Gears 5 و Halo: Master Chief Collection و Wreckfest.

ولقد كشفت الإختبارات الأولى على كفاءة تقنية Dolby Vision HDR في أجهزة Xbox Series X و S، ويعود ذلك إلى النظام الديناميكي الذي تعمل به التقنية، والذي يدعم ضبط تقنية HDR في إطار تلو الأخر.

أيضاً أكدت مايكروسوفت لموقع Forbes على خططها لإطلاق الميزة الجديدة بتوسع للمستخدمين خلال الفترة القادمة، حيث تنطلق بتوسع خلال هذا العام.

يذكر أن جلب تقنية Dolby Vision HDR يدعم أجهزة Series X و Series S في التقدم على جهاز ألعاب سوني PlayStation 5 الذي يقتصر الآن على دعم تقنية HDR10.

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