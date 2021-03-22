تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن هاتف Y72 5G برقاقة معالج Dimensity 700 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف Y72 5G المميز برقاقة معالج Dimensity 700 5G، وقدرة بطارية 5000 mAh والذي ينطلق بسعر 323 دولار.

يتميز هاتف Y72 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية المميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويدعم هاتف Y72 5G رقاقة معالج Dimensity 700 5G، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتميز بواجهة Funtouch OS 11.1 ونظام تشغيل Android 11، أيضاً ينطلق هاتف vivo Y72 5G بألوان الأسود واللون المتدرج، ويتوفر للبيع في 31 من مارس بسعر 323 دولار.

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