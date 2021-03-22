تكنولوجيا: Dyson تكشف عن الإصدارات الجديدة من أجهزة تنقية الهواء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dyson عن الإصدارات الجديدة من أجهزة تنقية الهواء HP09 وTP09، حيث يتوافق تصميم كلا الجهازين مع الإصدارات السابقة.

تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة Dyson لتنقية الهواء بميزة إدراك الفورمالديهايد عن المركبات العضوية العالقة في الهواء، لدعم تنقية الفورمالديهايد المنبعث من الأثاث والسجاد والطلاء والأرضيات بكفاءة أعلى.

إستطاعت الإصدارات السابقة من أجهزة Dyson لتنقية الهواء أن تعمل على إكتشاف المركبات العضوية المتطايرة في الهواء عبر مستشعرات الأجهزة، إلا أن الإصدارات السابقة لم تدعم تمييز حجم ونسب المركبات العضوية المختلفة في الهواء.

ولقد طورت الشركة الأجهزة الجديدة لدعم هذه الميزة بشكل خاص، حيث تدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة HP09 وTP09 على إدراك وتمييز الفورمالديهايد ومعالجة الهواء من هذه المادة، كما تدعم الأجهزة تحديد نسب الفورمالديهايد في الهواء عبر الشاشة أو تطبيق الهاتف.

أيضاً تأتي أجهزة Dyson الجديدة لتنقية الهواء بتصميم يدعم تدفق الهواء بكفاءة أعلى، مع آداء بصوتيات منخفضة عن الإصدارات السابقة بنسبة 20%.

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