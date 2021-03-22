شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تنهى مبيعاتها من iMac مقاس 21.5 بوصة قبل إطلاق إصدارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Apple في إنهاء مبيعات جهاز كمبيوتر iMac مقاس 21.5 بوصة، وتأتي هذه الخطوة قبل الإطلاق المتوقع للإصدارات الجديدة من الجهاز متعدد الإمكانات، مع تصميم أكبر بقليل من 23 إلى 24 بوصة يُشاع أن يحل محل الطراز الحالي مقاس 21.5 بوصة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن الخيار الأكبر سيحتفظ على الأرجح بحجم الشاشة البالغ 27 بوصة وفقا لما نقله موقع Digital trends.

وبحسب التقرير فإنه من حيث الشكل فإن عملاق التكنولوجيا لا يزال صامتًا بشأن الميزات القادمة وتواريخ الإصدار فيما يتعلق بالجيل التالي من iMac.

وأظهر متجر Apple عبر الإنترنت مؤخرًا تكوين تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت و 1 تيرابايت للطراز مقاس 21.5 بوصة على أنه غير متاح للطلب، ولكن في اليومين الأخيرين، أزالت الشركة الخيارين من موقعها على الويب ، وفقًا لما ذكرته MacRumors.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت Apple إنتاج iMac Pro ، الذي كان في يوم من الأيام أغلى جهاز كمبيوتر متعدد الإمكانات. فعندما تم إطلاقه في عام 2017 ، وصفت الشركة التقنية الجهاز بأنه "أسرع وأقوى جهاز Mac على الإطلاق"، لكن الافتقار إلى التحديثات الرئيسية في مواجهة ترقيات أجهزة iMac القياسية يعني أن أغلى جهاز iMac من Apple سرعان ما أصبح غير محبوب لدى المبدعين.

والآن تتجه الأنظار نحو ما تقدمه Apple لمجموعة جديدة من أجهزة iMac ، والتي من المتوقع إطلاقها هذا العام، ربما في الأسابيع المقبلة.

وتشير التقارير الواردة من أولئك الذين يزعمون أن لديهم معرفة بالتصميمات الجديدة إلى أن أجهزة iMac الجديدة ستكون أول من يأتي بمعالج Apple Silicon بالداخل، ستتميز الماكينة أيضًا بإطارات أصغر بكثير من أجهزة iMac الحالية، بينما من المرجح أن يتم استبدال الظهر المنحني بهيكل مسطح.