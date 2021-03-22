تكنولوجيا: vivo تستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف X60 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق سلسلة X60 للأسواق العالمية، وقبل الحدث الرسمي تكشف أحدث الإعلانات التشويقية عن مواصفات هاتف X60 Pro.

تقدم vivo هاتف X60 Pro برقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتي الهاتف ببرمجيات Gimbal Stabilization 2.0، أيضاً يتميز الهاتف بتقنية pixel shift في الكاميرة التي تعمل على إلتقاط عدد 8 إطارات ثابتة ومن ثم دمج الإطارات للحصول على بيانات أفضل للألوان وأكثر دقة.

وتؤكد الإعلانات التشويقية على أن هاتف X60 Pro ينطلق بدعم أفضل للتصوير الليلي بفضل برمجيات Night Vision 2.0، مع تثبيت أكثر كفاءة، ودقة ووضوح أعلى للألوان.

ومن المقرر أن تقدم vivo هاتف X60 Pro بألوان الأزرق والأسود، كما تقدم الشركة مزيد من التفاصيل عن هاتف X60 Pro في الحدث الرسمي لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.

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