تكنولوجيا: Poco تعلن رسمياً عن هواتف Poco X3 Pro وPoco F3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco اليوم عن هواتف Poco X3 Pro برقاقة معالج Snapdragon 860 وPoco F3 الذي يتميز برقاقة Snapdragon 870.

هاتف Poco X3 Pro

يتميز هاتف Poco X3 Pro بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz ومعدل لمس بسرعة 240Hz.

كما يأتي هاتف Poco X3 Pro برقاقة معالج Snapdragon 860 التي تقدم تحسينات عن رقاقة Snapdragon 855 بلس، كما ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً ينطلق هاتف Poco X3 Pro بقدرة بطارية 5160 mAh، كما يضم الهاتف تقنية تبريد تعرف بتقنية LiquidCool 1.0 Plus، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 12 ونظام تشغيل Android 11، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق، الأسود وأيضاً البرونزي، على أن ينطلق الهاتف بسعر 249 يورو.

هاتف Poco X3

يتميز هاتف Poco F3 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 870 وذاكرة عشوائية LPDDR5 بإختيارات 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

أيضاً يأتي الهاتف بمحرك إهتزازات X-axis، ومكبرات صوتية بتقنية Dolby Atmos، كما يضم الهاتف سماعات grille، ويأتي الهاتف بثلاثة ميكروفونات لإنتاج صوتيات متعددة الإتجاهات بزوايا 360 درجة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4520 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

كما يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود والأزرق وأيضاً الأبيض بسعر 349 يورو.

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