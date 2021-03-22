تكنولوجيا: ابل تستمر في سحب أجهزة iMac إستعداداً لإطلاق الإصدارات المميزة برقاقة M1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة ابل في إزالة الإصدارات السابقة من أجهزة iMac من متجر الشركة الرسمي إستعداداً لإطلاق التحديث الجديد من أجهزة iMac التي تتميز برقاقة معالج ابل M1.

بدأت شركة ابل خلال الفترة الماضية في وقف إنتاج iMac Pro، كما بدأت الشركة في سحب الجهاز من متجر الشركة الرسمي، واليوم أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تستمر في سحب الإصدارات المميزة بسعة تخزين 512 جيجا بايت وسعة 1 تيرابايت في SSD في الإصدارات workstation المميزة بحجم 21.5 إنش.

أيضاً وفقاً لموقع MacRumors تستمر شركة ابل في عرض iMac المميزة بسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في Fusion drive، بينما تشير بعض التسريبات إلى عدم توفر النموذجين بدءاً من الشهر الماضي في موقع الشركة.

ولقد أشار تقرير أخر من بلومبرغ أن ابل قد بدأت العمل على اثنان من أجهزة iMac الجديدة التي تتميز بإطارات بحجم أنحف، مع تصميم منحني في الجهة الخلفية.

كما تأتي الإصدارات من أجهزة iMac برقاقة معالج M1 التي تستبدل بها ابل الإصدارات المميزة بمعالجات إنتل، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل تواجه أيضاً نقص في الإمدادات وتكوينات الأجهزة نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

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