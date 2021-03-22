شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تغلق 1.3 مليار حساب مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، إنها أغلقت 1.3 مليار حساب مزيف بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، كما أزالت الشركة أيضًا أكثر من 12 مليون قطعة من المحتوى حول COVID-19 واللقاحات التي وصفها خبراء الصحة العالمية بأنها معلومات خاطئة، كما قالت في منشور على مدونة وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

كانت إدارة فيسبوك قد أعلنت فى مطلع عام 2020 عن إزالة 5.5 مليار حساب وهمي بالمقارنة مع عدد الحسابات الوهمية فى 2019 والتى زادت نحو 2 مليار حساب، وقالت إدارة الفيسبوك "عزّزنا قدرتنا على رصد محاولات خلق حسابات مزيّفة ومنعها وفق تقديراتنا نمنع يوميًا بواسطة أنظمة الرصد الخاصة بنا ملايين المحاولات لخلق حسابات مزيّفة".

وفيسبوك أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، تديرهشركة مساهمة، وقام مارك زوكربيرج بتأسيس فيسبوك بالاشتراك مع كل من داستين موسكوفيتز وكريس هيوز الذين تخصصا في دراسة علوم الحاسب وكانا رفيقي زوكربيرج في سكن الجامعة عندما كان طالبًا في جامعة هارفارد.