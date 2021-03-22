شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه انترنت فضائي؟.. كل ما تحتاج معرفته عن مشروع Starlink من SpaceX والان مع تفاصيل الخبر
وحقق اختبار Starlink التجريبي العام، المعروف باسم "Better Than Nothing Beta"، نجاحًا كبيرًا مع أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية في شمال الولايات المتحدة، حيث تم طرحه لأول مرة.
تقوم SpaceX ببناء شبكة إنترنت فضائية موسعة في الفضاء تسمى Starlink، وقد أطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار في مايو 2019، والآن، لديها أكثر من 1200 قمر صناعي جاهز للخدمة، ولعل الهدف هو وجود ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في المدار بحلول منتصف عام 2027.
يبلغ الاشتراك في الإصدار التجريبي حاليًا 99 دولارًا شهريًا، ويكلف 499 دولارًا إضافيًا لمجموعة Starlink، والتي تتضمن حامل ثلاثي القوائم وجهاز توجيه WiFi ومحطة للاتصال بالأقمار الصناعية، وفي فبراير، بدأت SpaceX في تقديم طلبات مسبقة لـ Starlink إلى بلدان أخرى بحيث يمكن للمستخدمين الآن إيداع 100 دولار للحصول على الخدمة بمجرد توفرها.
أسرع سرعة تم تسجيلها حتى الآن هي 215 ميجابت في الثانية
صرحت شركة SpaceX في رسالة بريد إلكتروني إلى مشتركي Starlink beta في أكتوبر أنه ينبغي عليهم توقع سرعات تتراوح بين 50 و150 ميغابت في الثانية، مع انقطاعات متقطعة.
لكن بعض المستخدمين يحققون سرعات أعلى بكثير، وتُظهر قائمة جمعها مجتمع Starlink التابع لـ Reddit أن أسرع سرعة تنزيل حتى الآن كانت 209.17 ميجابت في الثانية، مسجلة في نيويورك، حيث سجل شخص واحد في ولاية يوتا في ديسمبر اختبار السرعة الخاص به والذي أظهر 215 ميجابت في الثانية.
الخدمة متاحة في 6 دول
كانت Starlink تعمل في البداية في أجزاء من شمال الولايات المتحدة وجنوب كندا، ومؤخراً في المملكة المتحدة، وفي فبراير، بدأت Starlink في فتح الطلبات المسبقة في أجزاء أخرى من العالم، حيث أكد الأشخاص في أستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وأجزاء من الولايات المتحدة وكندا - حيث لم يتم تشغيل Starlink بعد - على Twitter و Reddit أنهم تمكنوا من إيداع وديعة للحصول على خدمة الإنترنت في منتصف إلى أواخر عام 2021.
ويمكن لمزيد من الدول إعطاء الضوء الأخضر لـ Starlink هذا العام ، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا والهند واليابان ومنطقة البحر الكاريبي، وفقًا لتقرير صادر عن Teslarati.