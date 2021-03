شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه انترنت فضائي؟.. كل ما تحتاج معرفته عن مشروع Starlink من SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب إيلون ماسك من تحقيق حلمه في إنشاء إنترنت فائق السرعة حول العالم أو ما يعرف بـ "الانترنت الفضائي"، والذي ينطلق من الأقمار الصناعية في المدار إلى الأرض، فمنذ إطلاقه في أكتوبر، وصل الإنترنت Starlink من SpaceX إلى أكثر من 10000 مستخدم على مستوى العالم وبدأ في تقديم 99 دولارًا للطلبات المسبقة للخدمة إلى المزيد من البلدان والمدن في جميع أنحاء العالم.

وحقق اختبار Starlink التجريبي العام، المعروف باسم "Better Than Nothing Beta"، نجاحًا كبيرًا مع أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية في شمال الولايات المتحدة، حيث تم طرحه لأول مرة.

ماهو Starlink؟ تقوم SpaceX ببناء شبكة إنترنت فضائية موسعة في الفضاء تسمى Starlink، وقد أطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار في مايو 2019، والآن، لديها أكثر من 1200 قمر صناعي جاهز للخدمة، ولعل الهدف هو وجود ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في المدار بحلول منتصف عام 2027.

ويتم ربط الأقمار الصناعية في الجزء العلوي من صاروخ فالكون 9 الخاص بشركة سبيس إكس، ويتم إطلاقها في المدار، وعادةً ما يتم إطلاق 60 قمراً صناعياً في كل عملية إطلاق، ولعل الهدف هو إنشاء نظام نطاق عريض عالي السرعة تم إنشاؤه بواسطة الأقمار الصناعية التي تغلف الأرض وتوفر الإنترنت للناس خاصة في المناطق الريفية دون اتصال.

Starlink ليس رخيصًا يبلغ الاشتراك في الإصدار التجريبي حاليًا 99 دولارًا شهريًا، ويكلف 499 دولارًا إضافيًا لمجموعة Starlink، والتي تتضمن حامل ثلاثي القوائم وجهاز توجيه WiFi ومحطة للاتصال بالأقمار الصناعية، وفي فبراير، بدأت SpaceX في تقديم طلبات مسبقة لـ Starlink إلى بلدان أخرى بحيث يمكن للمستخدمين الآن إيداع 100 دولار للحصول على الخدمة بمجرد توفرها.

أسرع سرعة تم تسجيلها حتى الآن هي 215 ميجابت في الثانية أسرع سرعة تم تسجيلها حتى الآن هي 215 ميجابت في الثانية صرحت شركة SpaceX في رسالة بريد إلكتروني إلى مشتركي Starlink beta في أكتوبر أنه ينبغي عليهم توقع سرعات تتراوح بين 50 و150 ميغابت في الثانية، مع انقطاعات متقطعة. لكن بعض المستخدمين يحققون سرعات أعلى بكثير، وتُظهر قائمة جمعها مجتمع Starlink التابع لـ Reddit أن أسرع سرعة تنزيل حتى الآن كانت 209.17 ميجابت في الثانية، مسجلة في نيويورك، حيث سجل شخص واحد في ولاية يوتا في ديسمبر اختبار السرعة الخاص به والذي أظهر 215 ميجابت في الثانية.

الخدمة متاحة في 6 دول الخدمة متاحة في 6 دول كانت Starlink تعمل في البداية في أجزاء من شمال الولايات المتحدة وجنوب كندا، ومؤخراً في المملكة المتحدة، وفي فبراير، بدأت Starlink في فتح الطلبات المسبقة في أجزاء أخرى من العالم، حيث أكد الأشخاص في أستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وأجزاء من الولايات المتحدة وكندا - حيث لم يتم تشغيل Starlink بعد - على Twitter و Reddit أنهم تمكنوا من إيداع وديعة للحصول على خدمة الإنترنت في منتصف إلى أواخر عام 2021.

ويمكن لمزيد من الدول إعطاء الضوء الأخضر لـ Starlink هذا العام ، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا والهند واليابان ومنطقة البحر الكاريبي، وفقًا لتقرير صادر عن Teslarati.