شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد مؤسسى جوجل بلاى يستقيل بعد 15 عاما فى الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير المسئولين التنفيذيين في Google، قيصر سينجوبتا، رئيس مبادرات الدفع لشركة التكنولوجيا العملاقة، إنه سيترك الشركة الشهر المقبل بعد 15عامًا.

قال Sengupta نائب الرئيس والمدير العام للمدفوعات ومبادرة 'Next Billion Users'، في منشور على LinkedIn هنا: "ما زلت إيجابيًا للغاية بشأن مستقبل Google آخر يوم لي في الشركة سيكون يوم 30 أبريل، ولكن لم أقرر ما سأبدأه بعد ذلك.

وسينجوبتا المقيم في سنغافورة، كان أيضًا أحد الأشخاص الرئيسيين وراء إطلاق Google Pay ونجاحه في الهند وساعد في إعادة تشغيل تطبيق الدفع في الولايات المتحدة وسنغافورة، يتم استخدام وسيلة الدفع الآن من قبل أكثر من 150 مليون مستخدم في 30 دولة.

وخلال الفترة التي قضاها في Google، لعب قيصر دورًا رئيسيًا في بدء وبناء وقيادة المبادرات مثل ChromeOS وNext Billion Users وGoogle Pay.

وقال متحدث باسم Google في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن متحمسون لرؤية ما سيبنيه بعد ذلك ونتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة".