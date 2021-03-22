«نيتفليكس» تضيق الخناق على مشاركي «الباسورد».. هل هي خطوة ذكية حقاً؟

الشارقة - اميمة ياسر -

منذ فترة طويلة، قدرت شركة "نيتفليكس" الرقمية أن نحو ثلث عملائها يشاركون كلمات المرور الخاصة بهم مع أشخاص آخرين خارج منازلهم.

تتيح الخطة القياسية البالغة 13.99 دولارًا شهريًا لشخصين المشاهدة في وقت واحد ، بهدف أن يشاهد شخص واحد في غرفة العائلة وآخر في غرفة النوم.

وذكر موقع "ياهو فاينانس" في تقرير له أن العديد من المستخدمين، خاصة أولئك الذين لديهم شاشة واحدة فقط في منازلهم، أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم للأصدقاء أو الأقارب، مضيفاً أن بعض هؤلاء الأشخاص قاموا بمشاركة كلمات المرور مع آخرين أيضًا.

وأشار الموقع إلى أن إدارة "نيتفليكس" لم تكن مهتمة بهذا الأمر في الوقت الذي كان يشهد نموها الكبير ومنافستها الأقل.

وذكرت قناة CNBC أن نيتفليكس بدأت في تنبيه المستخدمين حول هذا الأمر، موضحة أن الشبكة الرقمية شرعت في إرسال رسالة إلى المستخدمين بأنها تشتبه في استخدامهم لكلمة مرور خاصة بشخص آخر.

وأوضحت القناة أن الإشعار يتضمن رسالة مفادها: "إذا كنت لا تعيش مع مالك هذا الحساب، فأنت بحاجة إلى حسابك الخاص لمتابعة المشاهدة".

وأضافت أن بعض المستخدمين يقومون بعد ذلك بالتسجيل للحصول على حساباتهم الخاصة، بينما يقوم آخرون بالنقر فوقها.

وتتناول الرسالة كلاً من مشاركة كلمة المرور وأمان الحساب، ولكن لا يبدو أن الشركة قد حظرت أي شخص حتى الآن.

ولفتت القناة إلى أن الشركة تحظر بالفعل أكثر من عمليتيّ تسجيل دخول في وقت واحد، وهذا غالبًا ما يكتشف الأشخاص أن كلمة المرور الخاصة بهم قد تمت مشاركتها على نطاق واسع.

وتعد "نتيفليكس" أكبر شركات البث الرقمي مع 200 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، وتتمثل إحدى طرق البقاء بشكل أطول على الشبكة الرقمية في جعل كل من يستخدم الخدمة لديه حسابه الخاص.