بالفيديو: ابتكار تقنية لشحن المركبات الكهربائية من مياه البحر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 04:15 مساءً - منذ 8 ثواني

ابتكرت شركة نوفا إنوفيشن Nova Innovation الإسكتلندية، المختصة بمجال إنتاج الطاقة من ظاهرة المد والجزر، أول محطة شحن في العالم تسمح لسائقي المركبات الكهربائية EV، بشحن مركباتهم مباشرة من طاقة البحر.

وذكر موقع Air Quality News لأخبار انبعاثات وجودة الهواء الجوي، اليوم الإثنين، أن شركة نوفا إنوفيشن، دشنت نقطة شحن المركبات الكهربائية قبالة سواحل ميناء كوليفو على جزير ييل إحدى جزر شتلاند الإسكتلندية، حيث تملك الشركة منذ خمس سنوات توربينات، تولد الطاقة المتجددة من المد والجزر، وتزودها إلى منازل وشركات المنطقة.

وقال سايمون فورست المدير التنفيذي لشركة نوفا إنوفيشن ”تقنيتنا تولد طاقة نظيفة من القوة الهائلة للبحار، وتوفر الكهرباء والحرارة والنقل، حيث سيغير ذلك من طريقة حياتنا، بدءا من كيفية صنع كوب الشاي إلى تغيير في آلية السفر، ولدينا الآن سيارات كهربائية تشحن بالطاقة من المد والجزر، وذلك في تطور نصنعه لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، للعمل في انسجام مع البيئة، وتحقيق صافي صفر من الملوثات“.

وحصل مشروع الشركة الإسكتلندية على تمويل من وزارة النقل في إسكتلندا، وذلك ضمن برنامج انتقال إسكتلندا للتحول إلى الطاقة النظيفة، وإلى اقتصاد دون ملوثات للبيئة مع صافي انبعاثات صفر، استجابةً لحالة الطوارئ المناخية العالمية.

وفي تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ستكون عيون العالم موجهةً إلى إسكتلندا حيث ستجتمع الأمم معا، لمكافحة تغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26، والمقرر عقده في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، خلال الفترة من 1 إلى 12 تشرين الثاني نوفمبر 2021.