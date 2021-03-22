10 أشياء عليك معرفتها في مجال التكنولوجيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "بيزنس انسايدر" قائمة بأهم 10 أشياء ينبغي على الجميع معرفتها اليوم في مجال التكنولوجيا.

1- يخطط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للعودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جيسون ميللر، المستشار السابق لترامب، إن الرئيس السابق يخطط لإطلاق منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون الأشهر المقبلة.

2- أعلنت شركة "سبارك كابيتال" لرأس المال الاستثماري، أنها ستنسحب من تمويل Dispo، وهو تطبيق لمشاركة الصور تم إنشاؤه بالاشتراك مع اليوتيوبر ديفيد دوبريك.

ويأتي القرار بعدما أبلغت "إنسايدر" عن مزاعم من قبل امرأة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد أعضاء Vlog Squad، الفريق المؤسس لتطبيق Dispo.

3- يدفع إيلون ماسك، مؤسس شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، الأسهم والعملات الرقمية لارتفاعات مذهلة.

ويرجع السبب في ذلك إلى تغريدات ماسك، الذي يطلقها عبر حسابه على موقع "تويتر"، لما لها من تأثيرات هائلة، حيث تؤدي في كثير من الأحيان إلى سوق لا يمكن التنبؤ به.

4- يعد نظام التشفير الجديد هو محور الحديث على الساحل الغربي.

وتظهر البيانات الجديدة أن ولايات كاليفورنيا وواشنطن وأوريجون الأمريكية تعبر عن أكبر قدر من الاهتمام بـ NFTs، وأن أمريكا الوسطى تظهر أقل اهتمام.

وNFTs هي اختصار لـ Non-fungible token أو رمز غير قابل للاستبدال.

5- تعمل شركة "فيس بوك" على إنشاء تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام" للأطفال دون سن 13 عامًا.

وتقوم "فيس بوك" بإنشاء منصة جديدة خصيصاً لهذه الفئة العمرية، في الوقت الذي يحظر حاليًا على المراهقين والأطفال من استخدام "انستجرام".

6- تخطط شركة "روبن هوود Robinhood" لطفرة كبيرة في التوظيف لأعمالها المشفرة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "روبن هوود"، فلاد تينيف، أن الشركة ستقوم بتوظيف ألف شخص لعمليات العملة المشفرة وقد تضيف عملات معدنية جديدة إلى نظامها الأساسي.

7- ماذا سيحدث لـ NFTs، مثل ملصقة Beeple التي تبلغ تكلفتها 69 مليون دولار، إذا تم إغلاق الموقع الذي تم شراؤه منه؟.

ونظرًا لأن جنون NFT يكتسح البلاد، فإن الناس يحاولون معرفة أين سيذهب العمل الفني الرقمي إذا كان الموقع الذي تم شراؤه منه غير متصل بالإنترنت.

8- تتخذ الصين اجراءات صارمة على استخدام سيارات تسلا الكهربائية بين العسكريين وغيرهم من العاملين في الدولة.

ويقول الموقع إن هناك توجيه عسكري بحظر هؤلاء الموظفين من قيادة سيارات تسلا على ممتلكات الدولة، وذلك على خلفية مخاوف من أن كاميرات هذه السيارات يمكنها تسجيل محيطها سراً.

9- المستثمرون يندفعون نحو توصيل طلبات البقالة إلى المنازل.

أنهى تطبيق "غوريلا"، وهو تطبيق يسلم البقالة في 10 دقائق فقط، الجولة الثانية من التمويل في أقل من ستة أشهر، بدعم من شركة Tencent الصينية، وبقيمة أعلى من مليار دولار.

وفي الوقت ذاته، جمع تطبيق Getir لتوصيل البقالة 300 مليون دولار من التمويل الجديد، مع تصدر كل من شركة "سيكويا كابيتال" الأمريكية وشركة الاستثمارات الدولية "تايجر جلوبال" الجولة بتقييم قدره 2.6 مليار دولار.

10- الفنانون والمستشارون الماليون وجامعو التحف قلقون من جنون NFT. في خضم اقتصاد التشفير المزدهر الجديد.