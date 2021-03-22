شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نائب ديمقراطى يخطط لإصدار قوانين لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مطلع، إن النائب الديمقراطي ديفيد سيسلين رئيس لجنة مكافحة الاحتكار في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، يخطط لإصدار 10مشاريع قوانين أو أكثر تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأصدرت اللجنة الفرعية، تحت قيادة سيسلين، تقريرًا من 449 صفحة في أكتوبر من العام الماضى، والذي تناول بالتفصيل انتهاكات القوة السوقية من قبل Apple وAmazon وAlphabet's Google وFacebook.

قال المصدر لرويترز إن استراتيجية إنتاج سلسلة من مشاريع القوانين الصغيرة تهدف إلى تقليل معارضة شركات التكنولوجيا وجماعات الضغط الخاصة بهم تجاه تشريع واحد.

قال المصدر إن سيسيلين تعمل أيضًا على مشروع قانون منفصل يستهدف قانونًا رئيسيًا يسمى القسم 230 ، والذي يوفر الحماية لمنصات التكنولوجيا من المسؤولية على المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

ومن المرجح أن تلاحق تشريعات الخاصة بالنائب القسم 230 الهاض بحماية المنصات فيما يتعلق بمسئوليتها عن المحتوى مثل Facebook والطريقة التي تضخم بها محتوى المستخدم.