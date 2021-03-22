شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بايت دانس" تتوسع فى ألعاب الفيديو باستحواذات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بايت دانس المؤسسة لموقع تيك توك، إن وحدة ألعاب الفيديو التابعة لها Nuverse وافقت على الاستحواذ على Mooton Technology ومقرها شنغهاي، حيث تسعى إلى مزيد من التوسع في مجال ألعاب الفيديو وفقا لما نقلته رويترز.

ويأتي الاستحواذ على استوديو ألعاب الفيديو في الوقت الذي حققت فيه ByteDance ، مالكة TikTok ومنصة الفيديو القصيرة الصينية المماثلة Douyin ، نجاحات كبيرة في مجال ألعاب الفيديو، مما جعلها في منافسة مباشرة مع شركة Tencent الصينية.

وقالت ByteDance في بيان: "من خلال التعاون بين الفرق والاستفادة من الدروس والأفكار من نموها السريع، توفر Moonton الدعم الاستراتيجي اللازم لتسريع عروض Nuverse العالمية للألعاب".

في مذكرة داخلية، قال يوان جينج، الرئيس التنفيذي لشركة Mooton، إن الشركة ستعمل بشكل مستقل عن ByteDance بعد الاستحواذ، حسبما قال نقلت رويترز مصدر.

وتشتهر Mooton Technology ، التي أسسها موظف سابق في Tencent، في جنوب شرق آسيا بلعبة Mobile Legends متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.

وقال مصدران مطلعان إن تينسنت، أكبر شركة لألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي في الصين، قدمت عرضًا لشراء موتون، لكن العرض قابلته شركة بايتانس الأسبوع الماضى.

منذ عام 2017 ، رفعت Tencent و Riot Games عدة دعاوى قضائية ضد Mooton بسبب ما وصفته بأنه انتهاك لحقوق النشر.