شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. "واتس آب" يضيف خاصية تداول الرسائل الصوتية الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة التراسل الفورية المعروفة عالميا (واتس آب) على إضافة خاصية جديدة لتداول الرسائل الصوتية الطويلة، وتتميز بثلاث سرعات مختلفة.

وذكر موقع (جاد جيتس 360) الأمريكى، أن شركة (واتس آب) تعمل حاليا على إجراء اختبارات لتفعيل هذه الخاصية لتمكن المستخدمين الذين يمتلكون العديد من الأجهزة المحمولة التى تعمل بنظام أبل (ios).

وظهرت مقاطع لصور التطبيق الجديد أثناء اختباره، والتى تبين أن المستخدمين يستطيعون استخدام هذه الخاصية على أجهزتهم المحمولة والأجهزة اللوحية بدون الاتصال على شبكة الإنترنت.

وقام تطبيق (واتس آب) فى يناير الماضى بتفعيل هذه الخاصية على الأجهزة المحمولة التى تعمل بنظام الأندرويد، ويجرى الآن تفعيل هذا التطبيق للعمل على الأجهزة التى تعمل بنظام (الأبل).