تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 29 من مارس للإعلان الرسمي عن هواتف Mi 11 Pro وMi 11 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني شاومي يوم 29 من مارس للإعلان الرسمي عن هواتف Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra وأيضاً Mi 11 Lite.

ينطلق حدث جديد لشركة شاومي يوم 29 من مارس، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم ثلاثة إصدارات من هواتفها الذكية خلال الحدث.

ولقد شغلت هواتف Mi 11 Pro وMi 11 Ultra العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية بالفعل، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Mi 11 Lite ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 775G، كما يتضمن إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن شاومي تقدم هاتفي Mi 11 Pro وMi 11 Ultra بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GN بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى دعم الهاتفين للتكبير hybrid حتى 120 مرة.

ويختلف الهاتفين في تقنية الشحن السريع حيث يدعم هاتف Mi 11 Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، بينما يأتي هاتف Mi 11 Ultra بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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