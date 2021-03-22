تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن هاتف iQOO U3X 5G برقاقة معالج Snapdragon 480

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم رسمياً عن هاتف iQOO U3X 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 480، وبطارية بقدرة 5000 mAh وسعر 185 دولار.

يتميز هاتف iQOO U3X 5G بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 480 وذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بتقنية “Memory Fusion” التي تعمل على دعم الذاكرة لتحاكي ذاكرة 11 جيجا بايت رام، أيضاً يتميز الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بواجهة Origin OS، مع برمجيات Multi-Turbo 5.0 لدعم الألعاب.

كما يتميز هاتف بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

المصدر

اعلان





