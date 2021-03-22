شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة صينية تسعى لعدم اشتراط جمع البيانات الشخصية لتطبيقات الأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين، إن مزودي تطبيقات الهاتف المحمول لا يمكنهم حرمان المستخدمين من الوصول الأساسي إلى خدماتهم حتى لو رفضوا مشاركة المعلومات الشخصية غير الأساسية، في أحدث محاولة للحكومة لكبح قطاع التكنولوجيا المترامي الأطراف.

في بيان على حساب WeChat الذي تم التحقق منه، لم تذكر إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) أسماء أي مزودي تطبيقات على وجه الخصوص، لكنها قالت إن المطلب يهدف إلى تنظيم وصولهم إلى البيانات الشخصية وحماية معلومات الأفراد وفقا لما نقلته رويترز.

زادت الصين من التدقيق في قطاع التكنولوجيا لديها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صياغة قواعد مكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا بعد التعليق الدراماتيكي العام الماضي للاكتتاب العام الأولي المزمع لشركة Ant Group المدعومة من Alibaba والذي تبلغ قيمته 37 مليار دولار.

ويطلب العديد من مزودي التطبيقات في الصين، وخاصة على أنظمة Android ، أن يشارك المستخدمون المعلومات غير الضرورية معهم مثل ألبومات الصور أو الكاميرات، من أجل الوصول إلى خدماتهم، يمكن رفض وصول المستخدمين الذين يرفضون مشاركة المعلومات.

وأعطى بيان CAC قائمة من الأمثلة على ما يعتبر معلومات أساسية.

فقد ذكر، على سبيل المثال، أنه من الضروري أن تتمكن تطبيقات النقل من الوصول إلى رقم هاتف المستخدم والموقع ومعلومات الدفع.

في مثال آخر، قالت إن تطبيقات الدفع عبر الإنترنت تحتاج إلى رقم هاتف المستخدم المسجل أو معلومات معرف أخرى، بالإضافة إلى أرقام البطاقات المصرفية لكل من الدافع والمدفوع لأمره.