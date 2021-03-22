شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يشترى تغريدة جاك دورسى مؤسس تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المؤسس المشارك الملياردير والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي بوضع أول تغريدة له بالمزاد الرقمي باعتبارها NFT - رمز غير قابل للاستبدال - سلعة رقمية تعيش blockchain Ethereum، إلا أنه أشار إلى أن الوقت ينفذ لتقديم عطاءات لشراء النسخة الرقمية للتغريدة وفقا لما نقله موقع the verege.

تغريدة دورسي البالغة من العمر 15عامًا معروضة للبيع على منصة تسمى Valuables by Cent تتيح للأشخاص تقديم عروض على التغريدات التي "وقعها المبدعون الأصليون".

وشهد العرض المرتفع لتغريدة دورسي، التي تنصّ على "مجرد إعداد twttr الخاص بى" مساء أمس الأحد، عروض شراءٍ كثيرةٍ، بلغت قيمة أعلاها حوالي 2.5 مليار دولار من قبل الرئيس التنفيذي لشركة بريدج أوراكل "سينا إستافي (Sina Estavi)".

وكما توضح صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ Valuables by Cent ، تحصل على شهادة رقمية للتغريدة مع عملية الشراء، وهي "فريدة من نوعها لأنه تم توقيعها والتحقق منها بواسطة المنشئ" لكن لا تشتري التغريدة الفعلية.

قام Dorsey بالتغريد بأنه كان ينهي مزاد NFT في 21 مارس، فالوقت ينفد لتقديم عطاءات على نسخة NFT من أول تغريدة لجاك دورسي، حيث يتجه لتحويل العائدات إلى Bitcoin ثم يرسلها إلى منظمة خيرسة تسمي Give Direct لاستجابتها لأفريقيا، وهى منظمة تقدم الأموال مباشرة إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر.

التغريدات ليست العناصر الوحيدة التي يمكن بيعها على أنها NFTs ؛ فالتكنولوجيا تسيطر على عالم الفن أيضًا، ففي 11 مارس، تم بيع NFT لعمل لمايك وينكلمان - الفنان الرقمي المعروف باسم Beeple - مقابل 69 مليون دولار، مما جعله "من بين أهم ثلاثة فنانين على قيد الحياة" وفقًا لدار المزاد.