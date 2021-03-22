السعودية تطلق بنجاح القمر الصناعي “شاهين سات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

أطلقت السعودية، الإثنين، بنجاح القمر الصناعي “شاهين سات” المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة.

وأعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن القمر أطلق من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي “سيوز 2”.

ويتضمن القمر “شاهين سات” حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية.

ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلوجراما، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

وأوضح رئيس المدينة، الدكتور أنس بن فارس الفارس، أن هذا الإنجاز يعد نتاجاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد أن نجاح إطلاق القمر يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء حيث عملت المدينة على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التي توفر خدمات التصوير والاستطلاع، حيث أطلقت خلال العشرين عاماً الماضية 17 قمراً صناعياً.

وأضاف الفارس أن القمر “شاهين سات” عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صوراً فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار في التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة.