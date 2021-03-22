مفاجآت “رينج”… توسيع باقة منتجاتها لتأمين المنازل الذكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أعلنت رينج عن توسيع باقة منتجاتها لتأمين المنازل الذكية من خلال إطلاق صفارات إنذار خارجية، تعتمد الباقة الجديدة على الجيل الثاني من نظام إنذار رينج Ring Alarm System.

وأوضحت رينج الأمريكية أنه يمكن دمج صفارات الإنذار الخارجية بسلاسة في نظام إنذار رينج Ring Alarm System، وبالتالي يتم إطلاق الإنذار بشكل مرئي ومسموع في النطاق المراد تأمينه، ويأتي نظام الإنذار مزودا بصفارات يمكن ضبطها عن طريق تطبيق رينج، بالإضافة إلى لمبات LED تومض باللون الأحمر في حالة انطلاق الإنذار.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال صفارات الإنذار الخارجية بنظام إنذار رينج Ring Alarm System كلافتة إرشادية مضاءة باللون الأبيض بدءا من غروب الشمس وحتى شروق الشمس، لتحذير اللصوص أثناء الليل من أن المنزل محمي بواسطة أنظمة إنذار رينج.

وأعلنت رينج الأمريكية أيضا عن إطلاق الجيل الثاني من نظام إنذار رينج، وهو عبارة عن مركز التحكم في نظام الإنذار الذكي للمنزل، ويمتاز النظام الجديد بتصميم أنيق ونحيف ويظهر بشكل أفضل على الحائط، وقامت شركة رينج بتحسين بعض الوظائف مثل تعديل لوحة المفاتيح، بحيث يمكن للمستخدم إطلاق الإنذار أو تنشيط نظام المراقبة المدعوم بضغطة زر.

وفي حالة إطلاق الإنذار فإنه يتم استدعاء ثلاث جهات اتصال محددة مسبقا، إلا أن هذه الوظيفة تتطلب الاشتراك في خدمة Ring Protect Plus، كما تسهل أزرار الوضع المخصص بلوحة المفاتيح إمكانية تعطيل نظام الإنذار أو التبديل بين وضع الوجود في المنزل أو الغياب عن المنزل، ويتم توريد الجيل الثاني من نظام الإنذار مع ملامس الباب والنافذة، والذي يمكن استعماله بمرونة أكبر بفضل حجمه المدمج، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.