شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة تغيير وجه الشاشة فى أى ساعة ذكية تمتلكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك دائمًا تخصيص ساعتك الذكية من خلال تفعيل وجه ساعة من اختيارك، وفى الواقع، يمكنك تغيير وجه الساعة يوميًا ليناسب أسلوبك ومزاجك، لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا فى تغيير وجه الساعة لساعتك الذكية، فاتبع الخطوات البسيطة التالية:

كيفية تغيير وجه الساعة على Apple Watch

1. اضغط على الرز الجانبى للانتقال إلى واجهة الساعة.

2. من وجه ساعتك، اسحب لليسار أو اليمين من حافة إلى أخرى.

3. توقف عندما تصل إلى واجهة الساعة التى تريد استخدامها.

4. اضغط على وجه الساعة لتعيينه كوجهك الحالي.

كيفية تغيير وجه الساعة على الساعة الذكية التى تعمل بنظام التشغيل Tizen OS

1.لتغيير وجه الساعة، انقر مع الاستمرار فوق شاشة الساعة.

2. الآن قم بتدوير الإطار أو اسحب الشاشة إلى اليسار أو اليمين.

3. بعد ذلك حدد وجه الساعة الذى تختاره.

كيفية تغيير وجه الساعة على WearOS

1. اضغط مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية حتى تهتز ساعتك الذكية.

2. الآن قم بالتمرير عبر جميع واجهات الساعة المتاحة.

3. المس وجه الساعة لتطبيقه.