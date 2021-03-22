شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟ .. كيفية تمكين الكوكيز فى Google Chrome على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" هي ملفات نصية صغيرة تستخدمها مواقع الويب لحفظ معلومات عنك وعن زيارتك، وإذا تم تعطيل ملفات تعريف الارتباط في تطبيق Google Chrome، فسيكون تصفح الويب أصعب قليلاً مما يجب، ويمكن لملفات تعريف الارتباط أيضا تخصيص تجربة التصفح الخاصة بك، مما يساعد المواقع على الاحتفاظ بتسجيل الدخول، وتذكر تفضيلاتك.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد لك كيفية تمكين ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" في Google Chrome على جهاز الكمبيوتر في 4 خطوات فقط:

2. اضغط فوق رمز النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة Chrome.

3. اضغط على الإعدادات في الجزء السفلي من القائمة المنسدلة، وقم بالتمرير لأسفل صفحة الإعدادات إلى قسم "الخصوصية والأمان" ثم اضغط فوق "ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى".

4- في صفحة "ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع الأخرى"، يمكنك الاختيار من بين مجموعة من إعدادات ملفات تعريف الارتباط، ولتمكين ملفات تعريف الارتباط، اضغط على الدائرة بجوار إما "السماح لجميع ملفات تعريف الارتباط" أو "حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية في وضع التصفح المتخفي".

وتكون بذلك جعلت ملفات تعريف الارتباط تعمل في Chrome، ويمكنك دائمًا العودة لإيقاف تشغيلها، أو تخصيص الطريقة التي يتعامل بها Chrome مع ملفات تعريف الارتباط، فيمكنك حظر مواقع معينة من خلال تخصيص تجربتك.