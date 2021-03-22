شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على "أمان" صورك على هاتفك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما ترغب أحيانا فى عرض صورة أو مقطع فيديو على هاتفك الأيفون لصديق أو زميل، ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات تريد فيها أن تعرض لهم صورة معينة أو صورتين فقط ولا تريد منهم التمرير عبر الصور الأخرى، وذلك خوفا على بعض الصور الخاصة الأخرى التى قد لا ترغب فى أن يراها أحدا ما.

لكن الكثير من المستخدمين لا يعرفون أن هاتفك الأيفون يمتلك طريقة يمكن من خلالها منع الآخرين من التمرير عبر صورك، وعلى الرغم من أن عملية "الإعداد" قد تبدو معقدة بعض الشيء ولكن يمكن القيام بذلك ببعض الخطوات كما يلى:

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات وتوجه إلى عام.

2. هنا ستجد خيار الوصول "Accessibility"، اضغط عليها.

3. بمجرد دخولك إلى إمكانية الوصول، ستكتشف "Guided Access'.

4. اضبط زر تبديل Guided Access على "تشغيل".

5. بمجرد تشغيل Guided Access، سترى بعض الخيارات الإضافية، اضغط على خيارات رمز المرور وقم بتعيين رمز المرور.

6. اخرج من تطبيق الإعدادات وتوجه إلى تطبيق الصور على أيفون.

7. عد الآن إلى الصور وحدد أى صورة هناك.

8. الآن اضغط ثلاث مرات على الجانب / زر الصفحة الرئيسية، هنا سترى القائمة التالية.

9. انقر فوق Guided access هنا وانقر فوق الخيارات.

10. بينما يمكنك التبديل بين تشغيل / إيقاف الإعدادات الأخرى، فإن الشيء الرئيسى هنا هو إيقاف تشغيل Touch.

11. بمجرد تحديد الصورة، ما عليك سوى النقر ثلاث مرات على زر الجانب / الصفحة الرئيسية ولن يتمكن أى شخص من التمرير عبر صورك.

ومع ذلك، لاحظ أنه بمجرد تشغيل Guided Access، لن تعمل ميزة الاتصال بالطوارئ على iPhone، وسيتعين عليك إيقاف تشغيل ميزة Guided Acces لتمكين مكالمات الطوارئ / SOS.