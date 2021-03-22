«Netflix» تفرض قيوداً على تقاسم استخدام كلمة مرور المستخدم

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت شبكة بث الأفلام عبر الإنترنت الأمريكية نتفليكس تضييق الخناق على الأشخاص الذين يشتركون في استخدام كلمة مرور خاصة بحساب واحد مع وجودهم في منازل مختلفة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض مستخدمي نتفليكس أبلغوا عن عدم قدرتهم على تجاوز صفحة الدخول إلى الشبكة مع ظهور رسالة تقول إنهم يجب أن يكونوا في نفس منزل صاحب الحساب الأصلي حتى يتمكنوا من الدخول إلى الشبكة.

وبحسب ما ذكره أحد مستخدمي نتفليكس على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن الرسالة تقول «إذا لم تكن تعيش مع صاحب هذا الحساب، تحتاج إلى أن يكون لديك حسابك الخاص لتتمكن من المشاهدة». ويوجد زر إنشاء اشتراك جديد مع الرسالة.

وفي حالة وجود مالك الحساب الأصلي في مكان آخر غير منزله ويحاول الدخول إليه، يتم إرسال رسالة نصية إليه بها شفرة التأكيد من الهوية. وتظهر هذه الرسالة حالياً عند محاولة الدخول إلى موقع نتفليكس من أجهزة التلفزيون في حين لا تظهر عند محاولة الدخول باستخدام هواتف آيفون.

من ناحيتها، قالت شركة نتفليكس إن الغرض من هذا الإجراء هو تحسين أمن حساب المستخدمين وضمان عدم دخول غير المسموح لهم إلى الحساب. وقال متحدث باسم نتفيلكس لموقع سي نت إن «هذا الاختبار مصمم لكي نضمن أن الأشخاص الذين يستخدمون حسابات نتفليكس مصرح لهم بذلك».

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا الإجراء سيؤثر على مستخدمي أجهزة أخرى غير التلفزيون في المستقبل أم لا.