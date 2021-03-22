شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر 10 ألعاب يمارسها المستخدمون أونلاين فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا ما إذا كان شخص ما قد حاول حساب الوقت التراكمى الذى يقضيه الأشخاص فى جميع أنحاء العالم فى الألعاب عبر الإنترنت وأى لعبة ظهرت فى المقدمة؟ حيث قام موقع Folks at Game، بعمل وجمع قائمة لأفضل 10 ألعاب فى العالم حتى الآن، وفيما يلى نعرض هذه القائمة كما يلى:

فورنيت

لعبة Battle Royale Fortnite هى أكثر ألعاب أجهزة التحكم التى يتم لعبها على الإنترنت مع وقت تراكمى يبلغ 3،802،500،000 يوم، وهذا يمثل حوالى 3.8 مليار يوم أو 10.4 مليون سنة، حسب التقرير.

World of Warcraft

وجاءت لعبة World of Warcraft التى تنتجها شركة Blizzard Entertainment، والتى تتميز بعالم سحرى خيالي، فى المرتبة الثانية حيث بلغ الوقت التراكمى الذى يقضيه 2،083،333،333 يومًا، هذا حوالى 2.08 مليار يوم.

Overwatch

تصدرت لعبة Overwatch للرماية من منظور الشخص الأول القائمة على الفريق، المراكز الثلاثة الأولى مع الوقت التراكمى الذى يقضيه 558،138،888 يومًا.

لعبة GTA V

حصلت لعبة GTA V المشهورة جدًا من Rockstar Games على المركز الرابع، مع وقت لعب تراكمى قدره 266.416.666 يومًا.

The Witcher 3: Wild Hunt

احتلت لعبة The Witcher 3: Wild Hunt من الاستوديو البولندى CD Projekt Red الأكثر شهرة حتى الآن، والتى تضم صائد الوحوش المحترف Geralt of Rivia، المركز الخامس بوقت لعب تراكمى يبلغ 124.833.333 يومًا.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

احتلت لعبة Call of Duty: Modern Warfare لعام 2019 المرتبة السادسة، مع وقت لعب تراكمى يصل إلى 100،000،000 يوم.

​Fallout 4

تُعد لعبة Bethesda للحركة والمغامرات المفتوحة هى سابع أكثر ألعاب الكونسول لعبًا على الإنترنت فى العالم، حيث يبلغ وقت اللعب التراكمى 42160.000 يوم.

Assassin’s Creed Odyssey

احتلت لعبة Assassin's Creed Odyssey من Ubisoft المرتبة الثامنة، حيث بلغ الوقت التراكمى الذى يقضيه 32،987،500 يوم.

​Rocket League

احتلت لعبة كرة القدم Rocket League التى صممها مطور الألعاب Psyonix ومقرها سان دييغو المركز التاسع مع وقت لعب تراكمى بلغ 17361111 يومًا.

​FIFA 20

نظرًا لكونها لعبة من أنجح امتيازات ألعاب Electronic Arts، فقد اختتمت لعبة Fifa 20 قائمة العشرة الأوائل بوقت لعب تراكمى يبلغ 4375000 يوم.