امطار على القاهرة..الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس وتكشف موعد إنكسار الموجة الحارة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ اليوم بموجة حارة ولكن على المواطنين الحذر وعدم ارتداء الملابس الصيفية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية ويوم الأربعاء ستعود درجات الحرارة للانخفاض ليسود طقس بارد وأحيانا شديد البرودة مع فرص أمطار.

وأكد أن تخفيف الملابس يجب أن يكون بحذر مع متابعة النشرات الجوية مشيرا إلى أن مرضى الجيوب الأنفية يجب أن يتخلوا بالحذر وأن لا يتعرضوا للأتربة المثارة.

وأشار الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية إلى أن الرمال المثارة ستقلل الرؤية ولكنها لن تصل إلى حد العاصفة.