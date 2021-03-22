شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محافظ بنك إنجلترا يضغط لمشروع قانون للتصدى للاحتيال عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضغط محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على الحكومة البريطانية لتقديم مطلب قانوني لعمالقة الإنترنت مثل Google لإزالة مواقع الاحتيال المالي، وفقًا لتقرير نقله رويترز عن صحيفة صنداي تايمز.

وقال التقرير إن بيلي كان يضغط على وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وزيرة الداخلية بشأن هذه القضية، ويطلب إضافة الإجراء إلى مشروع قانون الأضرار على الإنترنت المتوقع عرضه على البرلمان هذا العام.

وقالت متحدثة باسم بنك إنجلترا إن البنك المركزي لم يعلق على الاجتماعات الخاصة، وبالتالي لن يقول ما إذا كان بيلي قد تحدث إلى باتيل بشأن هذه القضية أم لا.

وقالت إن المحافظ كان قد أكد عدة مرات، يجب تمديد مشروع قانون الأضرار على الإنترنت ليشمل الخدمات المالية.

ومع ذلك، قالت المتحدثة إن الموضوع يقع ضمن اختصاص هيئة السلوك المالي (FCA) بدلاً من بنك إنجلترا، وكان من اختصاص هيئة السلوك المالي (FCA) وضع سياسة في هذا المجال، كان بيلي رئيسًا لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) قبل أن يتولى رئاسة البنك.

كما هو الوضع الآن فإن مشروع قانون الأضرار على الإنترنت سيجبر عمالقة الإنترنت على معالجة مشاكل مثل حماية الأطفال عبر الإنترنت والإرهاب، ولكن ليس الاحتيال المالي الذي انتعش خلال جائحة COVID-19.

ويتهم المنتقدون جوجل بالاستفادة من الاحتيال لأن الشركات أو الأفراد الذين يسعون للإعلان عن مخططات مشبوهة للثراء السريع أو عمليات احتيال أخرى يمكن أن يدفعوا لعملاق الويب مقابل فتحات بارزة في نتائج البحث، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

وتقول Google إنها تزيل مواقع الويب المخادعة عند إخطارها وقد ألقت في الماضي باللوم على التوجيه الضعيف من المنظمين في الصعوبات في تنفيذ القواعد المتعلقة بالاحتيال.

ووفقًا لتقرير إعلامي صدر في يناير 2020، صرحت المتحدثة باسم بنك إنجلترا، بيلي الذي كان لا يزال في FCA ، في رسائل بريد إلكتروني خاصة أن الشركات التي تستخدم Google كانت قادرة على الالتفاف على القواعد التي من المفترض أن تمنع سوء البيع.