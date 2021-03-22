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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air (2020) و iPad (2020)

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Air (2020) و iPad (2020)، أن تساعدك فى الاختيار:
الشاشة:

iPad Air (2020): شاشة 10.9 بوصة.

iPad (2020): شاشة 10.2بوصة .

 

 

دقة الشاشة:

iPad Air (2020): تبلغ 2360 ×1640بيكسل.

iPad (2020): تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.

 

نوع الشاشة:

iPad Air (2020): شاشة IPS LCD.

iPad (2020): شاشة IPS LCD.

 

 

المعالج:

iPad Air (2020): معالج Apple A14 Bionic.

iPad (2020): معالج Apple A12 Bionic.

 

الرام:

iPad Air (2020): تبلغ 6 جيجابايت.

iPad (2020): تبلغ 6 جيجابايت.

 

 

نظام التشغيل:

iPad Air (2020): نظام iPadOS14.

iPad (2020): نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية:

iPad Air (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل.

iPad (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية:

iPad Air (2020): بدقة 7ميجابيكسل.

iPad (2020): بدقة 1.2 ميجابيكسل.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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