شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب متجر التطبيقات.. هل يمثل تيم كوك أمام القضاء بقضية ايبيك جيمز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت Apple و Epic قوائم الشهود المحتملة الخاصة بهم لدعوى Epic Games بشأن ممارسات متجر التطبيقات المزعومة المناهضة للمنافسة، وهي تقريبًا من القيادات في كلتا الشركتين - وخارجها.

وذكرت مواقع TechCrunch و MacRumors أن شركة آبل تريد من الرئيس التنفيذي لها تيم كوك، ونائب الرئيس التنفيذي للبرامج كريج فيديريجي ورئيس التسويق السابق فيل شيلر أن يشهدوا في القضية.

وسيكون المديران التنفيذيان الملحمي تيم سويني ومارك رين من بين المدعوين إلى المنصة وكذلك شهود من أطراف ثالثة من Facebook و Microsoft و NVIDIA من بين آخرين.

وتريد Epic من تيم سويني والموظفين الآخرين الإدلاء بشهادتهم جنبًا إلى جنب مع Eddy Cue من Apple ورئيس برامج iOS السابق Scott Forstall.

َوقالت شركة آبل إن مسئوليها التنفيذيين سيوضحون "التأثير الإيجابي للغاية" لمتجر التطبيقات ويظهرون أن Epic انتهكت اتفاقها من أجل الربح فقط.

وزعمت شركة آبل أن ذلك كان يتجاوز ميزات الأمان بطريقة كانت ستؤدي إلى تنافس أقل وليس أكثر، في غضون ذلك، قالت Epic إن المعارضة الجماعية لسياسات Apple "أصبحت أعلى" وأنها ستظهر الحاجة إلى منافسة أكبر.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثالث من مايو، وقد ترى المديرين التنفيذيين يشهدون شخصيًا على الرغم من الوباء، لكن ليس هناك ما يضمن حصول أي من الجانبين على كل الشهود الذي يريدونه.

ومع ذلك إذا حضر بعضهم فيمكنك توقع شهادات مهمة إن لم تكن صادمة بالضرورة أثناء المحاكمة.

وعلى الأقل يُظهر هذا أن Apple و Epic واثقتان بوضوح من أن مديريهما التنفيذيين سوف ينجون من التدقيق القانوني.