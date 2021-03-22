تكنولوجيا: البرازيل تفرض غرامة مالية على شركة ابل لبيع iPhone 12 بدون شاحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فرضت البرازيل غرامة مالية على شركة ابل بقيمة 2 ميلون دولار نتيجة لإستراتيجية ابل الجديدة في بيع هواتف iPhone 12 بدون وحدة شحن في محتوى الصندوق.

لم تجد إستراتيجية ابل الجديدة لإزالة وحدة الشحن من محتوى صندوق iPhone 12 ترحيب كبير من حكومة São Paulo في البرازيل، حيث فرضت الحكومة البرازيلية غرامة مالية بقيمة 2 مليون دولار على شركة ابل، كما فرضت الغرامة المالية رغم تصريحات ابل التي أشارت فيها إلى أن الشركة إختارت إزالة وحدة الشحن لحماية البيئة.

ولقد أشارت ابل في تصريحاتها للرد على الحكومة البرازيلية إلى أن إزالة وحدة الشحن من صندوق الهاتف يدعم الشركة في خططها لحماية البيئة وتخفيف إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أشارت إلى أن الكثير من المستخدمين لديهم بالفعل وحدة شحن إحتياطية.

من جانب أخر لم توافق الحكومة البرازيلية على الرد الذي قدمته ابل، كما أشار Fernando Capez إلى ضرورة إحترام ابل القوانين البرازيلية.

كما تشمل الغرامة المالية المفروضة على شركة ابل الإدعاء الغير دقيق حول دعم هواتف الأيفون مقاومة الماء، إلى جانب رفض ابل لإصلاح هواتف الأيفون التي تعرضت للسقوط في الماء.

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