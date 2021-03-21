شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقتين لتوصيل سماعات البلوتوث على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك توصيل سماعات الرأس أو لوحات المفاتيح أو الماوس أو لوحات التتبع أو غيرها من الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث بجهاز Mac، وتمنحك سماعات البلوتوث حرية الجلوس بعيدًا عن شاشتك أثناء بث الفيديو أو التنقل أثناء إجراء مكالمة جماعية، وفيما يلي كيفية توصيل سماعات الرأس والأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

توصيل سماعات البلوتوث بجهاز Mac في تفضيلات النظام

2. افتح تفضيلات النظام على جهاز Mac الخاص بك وحدد " البلوتوث ".

3. في صفحة البلوتوث الخاصة بتفضيلات النظام، اضغط فوق "تشغيل البلوتوث" على الجانب الأيسر، إذا لم يكن قيد التشغيل بالفعل.

4. على الجانب الأيمن من نافذة البلوتوث، وضمن "الأجهزة"، ستظهر جميع الأجهزة القريبة التي يمكن اكتشافها، إذا كنت لا ترى العنصر الذي تريد إضافته، فتحقق من تشغيل العنصر، وإذا كانت سماعات البلوتوث متصلة بهاتفك أو بجهاز آخر، فستحتاج إلى فصلها قبل أن تتمكن من الاتصال بجهاز Mac.

5. حدد سماعات الرأس التي تريد توصيلها.

6. في المرة الأولى التي تتصل فيها بمجموعة جديدة من سماعات رأس البلوتوث، قد تحتاج إلى قبول أو إدخال رمز مرور للجهاز، وبعد الاقتران مرة واحدة، يجب أن يكون الاتصال تلقائيًا.

توصيل سماعات البلوتوث بجهاز Mac باستخدام شريط القائمة

1. في شريط القائمة أعلى شاشة Mac، اضغط فوق رمز البلوتوث، وحدد سماعات الرأس التي تريد إقرانها من القائمة المنسدلة.

2. ستظهر قائمة ثانية، اختر "اتصال".

3. ستعرف أن اتصالك ناجح عندما يصبح رمز البلوتوث رماديًا مع وجود ثلاث نقاط سوداء أمامه، إذا تم استبدال النقاط برمز بطارية منخفض، فاضغط فوق القائمة المنسدلة، سيخبرك ذلك بأي من أجهزتك المتصلة منخفضة الشحن.

4. من رمز البلوتوث في شريط القائمة، يمكنك أيضًا تشغيل البلوتوث وإيقاف تشغيله، أو تحديد "فتح تفضيلات البلوتوث"، والذي يفتح صفحة البلوتوث في تفضيلات النظام.

نصيحة سريعة: إذا لم يكن لديك رمز البلوتوث على شريط القائمة أعلى الشاشة وتريد إضافته، فانتقل إلى "البلوتوث" في تفضيلات النظام، وفي الجزء السفلي من الشاشة التي تظهر، يوجد مربع يمكنك تحديده ونصه "إظهار البلوتوث في شريط القوائم".