شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة السلامة الأمريكية تحقق فى 23 حادثة تسببت فيها سيارات تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة سلامة السيارات الأمريكية أنها فتحت 27 تحقيقا فى حوادث تحطم سيارات تسلا، 23 منها لا تزال نشطة، ووقعت ثلاثة حوادث على الأقل فى الأسابيع الأخيرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأكدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أنها سترسل فريقًا للتحقيق فى حادث تصادم تسلا الأخير فى منطقة هيوستن، وقد تم الانتهاء من أربعة تحقيقات من أصل 27 تحقيقًا من NHTSA ونشرت النتائج.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت NHTSA إنها سترسل فريق التحقيق الخاص فى حادث تحطم للتحقيق فى حادثين فى ميتشيغان، بما فى ذلك حادث تحطم فى وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضى يتعلق بسيارة تسلا يشتبه فى أنها فى وضع الطيار الآلى عندما اصطدمت بسيارة دورية لشرطة ولاية ميتشيغان متوقفة، لكن تسلا لم تعلق على الأمر.

وكانت ميزة الطيار الآلى تعمل فى ثلاث سيارات تسلا على الأقل متورطة فى حوادث مميتة بالولايات المتحدة منذ عام 2016، فيما تنصح الشركة السائقين بضرورة إبقاء أيديهم على عجلة القيادة والانتباه أثناء استخدام الطيار الآلي، ومع ذلك، يقول بعض سائقى Tesla إنهم قادرون على تجنب وضع أيديهم على عجلة القيادة لفترات طويلة عند استخدام الطيار الآلي.